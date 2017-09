Tunisie: Une cité romaine découverte sous la mer près de Nabeul

Aigles et Léopards s'affrontent ce vendredi 1er Septembre à Tunis, à 21h00, en match de la… Plus »

Autre fait non négligeable, cette découverte et l'analyse des premiers vestiges ont permis de confirmer les écrits d'Ammien Marcellin (v.330-v.395). Cet historien grec racontait alors que la ville avait souffert d'un puissant séisme le 21 juillet 365 après J.-C., comme de nombreuses cités au bord du bassin méditerranéen.

« Cette découverte nous a permis d'avoir la certitude que Néapolis était un grand centre de production de garum et de salaison, probablement le plus grand centre dans le monde romain. Les notables de Néapolis devaient vraiment leur fortune au garum », ajoute le chercheur.

Outre les rues et les monuments sous-marins, les archéologues ont découvert près d'une centaine de cuves de salaisons et de « garum ». Denrée très convoitée par les Romains, cet onéreux condiment est une sorte de sauce à base de poisson dont le goût s'apparente à celui du nuoc-mam vietnamien.

