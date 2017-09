Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid, de SAR le Prince Khalid Ben Talal Ben Abdelaziz Al Saoud et de SA le Prince Moulay Ismaïl, a accompli vendredi la prière de l'Aid Al-Adha à la mosquée Ahl Fès, au Méchouar à Rabat.

Venant du Palais Royal, le cortège royal s'est dirigé vers la mosquée Ahl Fès, au milieu des vivats et des acclamations des citoyens venus nombreux exprimer leurs meilleurs vœux à SM le Roi, Amir Al Mouminine, et partager avec le Souverain la joie de cette heureuse fête.

A Son arrivée à la mosquée, le Souverain a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Après la prière de l'Aid, l'Imam a rappelé dans le prêche de l'Aid l'histoire du prophète Sidna Ibrahim avec son fils Ismail, que la paix et le salut soient sur eux, et les nobles valeurs auxquelles cette histoire renvoie à savoir le sacrifice, le don de soi et la générosité, ajoutant que l'Aid Al Adha, qui couronne le rite du Hajj, constitue une occasion pour l'ensemble des musulmans de rendre grâce à Dieu pour tous Ses bienfaits.

L'Imam a ensuite fait observer que Dieu, Tout Puissant, a gratifié le Maroc de nobles et de valeureux Rois qui ont, de tout temps, veillé sur la préservation de la religion musulmane et la promotion des conditions de vie de leur fidèles sujets, notant que, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux Ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, ne lésine ni sur Son temps ni sur Ses efforts pour assurer progrès et prospérité à Son peuple.

Le Souverain poursuit avec détermination le processus de réforme et de développement du Royaume, veillant en cela au respect de l'authenticité religieuse de son peuple, de ses valeurs et de ses traditions, a-t-il ajouté.

L'Imam a conclu en implorant Le Tout Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès Ses actions pour le bien de Son peuple fidèle et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Il a, également, élevé des prières pour le repos de l'âme des regrettés Souverains, feu SM le Roi Mohammed V et feu SM le Roi Hassan II.

SM le Roi a par la suite été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées au Maroc qui ont présenté au Souverain leurs félicitations et leurs meilleurs vœux.

Par la suite, SM le Roi a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur Lui. L'Imam de la mosquée a, ensuite, procédé à l'immolation du deuxième mouton.

A l'issue de cette cérémonie, SM le Roi a regagné le Palais Royal alors que des coups de canon retentissaient en signe de joie à l'occasion de l'avènement de ce jour de fête.

Au Palais Royal, SM le Roi, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu les vœux de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail.

SM le Roi a également reçu les vœux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des conseillers du Souverain, des membres du gouvernement, des Hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des directeurs des cabinets royaux, des beaux-frères du Souverain, des officiers supérieurs de l'état-major général des Forces Armées Royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.