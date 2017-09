Sénégal: Réparateur de radio - Mohammed Diallo, un transmetteur de savoir-faire

Mohammed Diallo aime son métier. Même si l'avancée des nouvelles technologies ne tourne pas à son avantage, il y croit toujours. Car en plus de réparer les radios, il est enseignant.

Le vieux Diallo transpire à grosses gouttes. Il est plus que concentré, les yeux rivés à travers ses grosses lunettes, sur la soudure à l'étain qu'il réalise. Il répare ainsi une radio rouge, ayant un problème d'alimentation. Son attention est soudainement perturbée par les salutations du jeune Ceyllou. Par inadvertance, il se brûle les doigts avec le fer à souder. « Cela m'arrive de temps à autre. Mais ce n'est rien de grave », lance-t-il en s'épongeant le visage. Dans son petit atelier ne pouvant contenir qu'une seule personne, le désordre est roi. De vieilles radios couvertes de poussière sont empilées sur une étagère fixée sur les quatre murs. Des pièces détachées traînant çà et là, des fils de courant, des tournevis, des pinces, un testeur... sont dispersés sur une table. Dans une chaleur étouffante, il remonte chaque pièce de la radio et la met en marche. « Elle fonctionne ! » s'exclame-t-il l'air satisfait. C'est grâce à son oncle que Mohammed Diallo excelle aujourd'hui dans la réparation des radios. Il lui a appris toutes les techniques, en 1995. Selon lui, « certaines radios ne marchent plus parce qu'il y a, par exemple, une mauvaise alimentation en courant électrique dans l'appareil, d'autres parce que l'utilisateur a fait une mauvaise manipulation ou encore à cause des pièces qui sont défectueuses ».

En l'écoutant parler de son métier, face à la concentration qu'il lui accorde et la précision de ses gestes, l'on ne peut que conclure que le vieux Diallo aime et maîtrise ce qu'il fait. L'une des difficultés, c'est que « désormais avec les téléphones portables, la radio ne trouve presque plus d'utilisateurs et encore moins d'acheteurs. Ce changement se répercute beaucoup sur mes recettes, mais c'est la seule chose que je sais faire le mieux, donc je ne vois pas d'autre issue », explique-t-il. Nombreux sont ceux qui apportent leurs appareils pour réparation, mais ne reviennent plus les chercher. Peut-être parce qu'ils n'en voient plus l'utilité.

Rufisquois, c'est tôt le matin qu'il sort attendre le bus qui l'emmène ici, à Fass, où il travaille jusqu'à 20h. Le courant, un élément indispensable dans la réalisation de ses travaux, fait souvent défaut et quand cela arrive : Bonjour les pertes ! « En cas de coupure d'électricité, je ne peux pas travailler. Il m'est arrivé plusieurs fois de fermer l'atelier à cause de cela. Et c'est de l'argent en moins ». La nouvelle radio qui occupe maintenant son attention a besoin d'un nouveau transformateur. Habituellement, les pièces à changer se trouvent dans d'autres radios qui n'ont jamais été récupérées par le propriétaire. Il les utilise donc, surtout si la pièce recherchée est toujours en bon état.

En parlant de ses rapports avec les clients, son visage se froisse quand il dénonce que « les Sénégalais aiment trop la facilité. Des personnes refusent de me payer mon dû feignant ne pas avoir d'argent. Quand cela arrive, c'est moi qui perd, mais je remets quand même l'appareil, parce que je n'aime pas les histoires ». Ces journées, en tout cas, sont bien remplies. Il trouve toujours quelque chose à bricoler. Par moments, des étudiants en Physique ou des élèves viennent à son atelier, histoire de voir et manipuler les circuits électriques, mais surtout comprendre leurs cours de façon pratique. Mohammed Diallo dit savourer ces moments, car il se sent utile à une jeunesse en plein apprentissage.