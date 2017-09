This post has already been read 56 times!

Marque leader de la culture populaire, Primus reste une bière de qualité supérieure et une marque qui procure la joie de vivre aux Congolais, grâce à son goût et sa qualité 3x filtrée. La marque s'investit, comme partenaire de taille, du football Congolais. Elle sponsorise les trois tops clubs de Kinshasa, à savoir : V.CLUB, DCMP et RENAISSANCE. Après le succès de «Solola djogo», la marque organise, cette année, un grand tournoi intercommunal de football loisir qui opposera les supporters de ces trois formations emblématiques de la Capitale. Au cours d'une interview accordée à La Prospérité, Jean Flavien KANIKI, (Primus Senior Brand Manager), donne les précisions sur le déroulement de cette compétition amateur dont le vainqueur aura 30.000.000 FC que Primus met en jeu en finale. Suivez-le.

Pouvez-vous expliquer le concept tournoi «Tembe na Tembe» ?

Jean Flavien KANIKI: C'est un Tournoi de football loisir intercommunal des supporters de V.Club, Dcmp et Renaissance organisé par la marque Primus. Cette fois-ci, nous allons braquer les caméras sur les fans qui sont les consommateurs. Nous leurs offrons un challenge qui va se dérouler dans leur quartier, dans leur commune.

Pourquoi "Tembe na Tembe" et par rapport à quoi dites-vous "EZA LIKAMBU YA MABELE" ?

JFK : Le nom "TEMBE NA TEMBE" parce que c'est un défi amical entre supporters de ces 3 clubs dans leurs communes respectives. "Eza likambo ya mabele", parce qu'il s'agit pour les supporters de défendre leurs communes. C'est une accroche qui réveille pour les supporters la fierté de leurs communes.

Quel est l'objectif de PRIMUS en organisant ce tournoi ?

JFK : Le football incarne les valeurs que prône PRIMUS : mettre les gens ensemble et leur apporter la joie de vivre. Nous sommes la première marque qui sponsorise les clubs et leurs supporters dans ce pays. Primus organise ce tournoi pour 3 raisons majeures : Le football est le sport le plus populaire en RDC et le centre d'intérêt des jeunes adultes consommateurs cibles de la marque. Par ce tournoi, Primus offre une opportunité unique à ses nombreux consommateurs fans de vivre à fond leur passion aux couleurs de leurs clubs de cœur et d'exprimer la fierté de leur identité. A travers ce tournoi, les coachs de ces trois clubs auront également l'opportunité de détecter la perle rare dans chaque commune. C'est aussi l'occasion pour les dirigeants sportifs de consolider leurs fans, les restructurer et réveiller en eux la passion de leurs clubs. En résumé, nous l'organisons pour raviver les consommateurs fans de ces 3 clubs sponsorisés par Primus.

Comment y participer et constituer les équipes dans chaque commune ?

JFK : Nos 3 grands clubs de la Ville sont très bien organisés. Chacun a des entités communales qu'on appelle « Section » ou « sous-section ». C'est très simple pour participer au tournoi. Il faut être majeur, en bonne santé, et s'enregistrer dans la section communale du club dont vous êtes supporters. Au total, on aura 72 équipes (24 communes X 3 équipes) en raison de trois équipes par commune, à savoir : Une pour V.CLUB, une pour DCMP et une pour RENAISSANCE. Pour avoir plus de crédibilité dans l'organisation, on a préféré que ces équipes soient pilotées par nos partenaires de clubs. Donc, elles doivent être gérées par les sectionnaires ou Président des supporters de chaque commune.

Quels sont les sites retenus et comment sont organisées les rencontres (Matchs)?

JFK : Nous avons déjà élaboré un calendrier des matchs. Les communes sont réparties en quatre groupes (A-B-C-D) dont chacun est constitué de 6 communes. Chaque groupe connaît déjà les sites où les équipes vont prester. Nous avons opté pour la proximité c'est-à-dire, le tournoi va se dérouler dans les différents terrains communaux et/ou municipaux de la Ville de Kinshasa. Les équipes s'affrontent en élimination directe (seules les équipes de mêmes couleurs s'affrontent). Après éliminations en phases des groupes, les 3 équipes finalistes s'affrontent en PLAY OFF. La 1ère est qualifiée pour la finale et les 2 autres jouent les barrages.

Pendant combien de temps va durer ce tournoi pour arriver en finale ?

JFK : Le tournoi va durer deux mois, soit du 02 septembre au 22 octobre. Le coup d'envoi officiel sera donné ce week-end dans l'enceinte de la FIKIN où les équipes de Lemba vont croiser le fer avec celles de Limete. C'est-à-dire, DCMP de Lemba face à DCMP de Limete ; Renaissance de Lemba s'opposera à celle de Limete et enfin V.CLUB de Lemba contre V.CLUB de Limete. Nous allons continuer comme ça dans toutes les communes pour la première journée jusqu'à sortir un champion dans chaque groupe. La grande finale interviendra sauf imprévu, le 22 octobre, au terrain Olsen de Barumbu.

Qu'en est-il de la prise en charge des équipes et les athlètes en cas d'incident ou accident ?

JFK : Toutes les mesures de sécurité requises pour ce type d'évènement sont mises en place en étroite collaboration avec les autorités administratives et la Police Nationale Congolaise. On ne ménage aucun effort pour avoir un standard acceptable. A chaque match, ces équipes seront habillées des maillots aux couleurs traditionnelles de leur club de cœur que PRIMUS a commandés spécialement pour les joueurs. Pour donner plus de crédibilité, nous avons contacté la LIFKIN qui nous a donné l'autorisation et aussi des arbitres expérimentés pour les rencontres. Vraiment c'est un engagement ! PRIMUS a pris toutes les dispositions nécessaires de manière préventive afin de minimiser les dégâts et tous les risques. Nous prônons le fair-play, le civisme sportif. Que les gens fassent preuve de bons sens et de bonne foi. Le tournoi va se dérouler dans une ambiance de fête.

Quel est le grand prix à gagner ?

JFK : L'équipe championne va remporter une cagnotte de 30.000.000 FC mais plusieurs autres prix seront distribués aux équipes participantes en fonction des critères reprisent dans notre règlement.

Que peut-on encore attendre de Primus, au-delà de 30.000.000 FC ?

JFK : A chaque rencontre, la Bralima crée un fan-zone où il y aura une troisième mi-temps qui sera agrémentée par nos stars de la place ou un DJ musique. Lorsqu'on est dans une commune, c'est pour apporter la joie de vivre aux gens et passer des très bons moments. A part la musique, il y aura des promotions qui seront organisées dans des bars afin de permettre aux consommateurs de gagner des maillots de leurs clubs favoris et autres supports de visibilité Primus.

Avez-vous un message particulier pour les supporters ?

JFK : PRIMUS est le sponsor officiel de VITA-DCMP-RENAISSANCE. Car, nous croyons au développement et au professionnalisme de ces clubs. Ainsi, la marque aide vos clubs à progresser. Non seulement que PRIMUS met les moyens financiers à leur disposition, mais elle vient aussi auprès de fans. Le mariage Primus-fan-club ne peut être un partenariat de raison si et seulement si, chacun essaie de remplir son rôle. Le rôle de la marque est d'aider vos clubs à franchir des paliers, à devenir encore plus performants et à améliorer leur qualité. Car, PRIMUS est une bière de qualité. Le rôle des supporters, étant patron de club, est de consommer PRIMUS afin de permettre à leur club d'avoir les moyens nécessaires pour acheter des meilleurs joueurs et améliorer leurs équipes. J'exhorte tous les supporters de V.CLUB- DCMP-RENAISSANCE à participer massivement à ce tournoi qui est à sa 1ère édition. C'est l'occasion de prouver qu'on peut compter sur vous pour le développement du football à Kinshasa et partout en RDC. Car, le prochain tournoi va s'étendre dans d'autres provinces du pays. Donc, la balle est dans votre camp. "PO EZA LIKAMBO YA MABELE" !

Propos recueillis par Jordache Diala