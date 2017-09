Kenya: La réélection de Kenyatta entachée d'irrégularités et annulée par la Cour suprême

Aux lendemains des résultats, l'opposant Raila Odinga subit une forte pression internationale. Lui qui envisageait des contestations de rue s'est vu phagocyté de part et d'autres de la région. Au sein de la coalition Super Alliance Nationale (NASA), deux camps se sont opposés. Les va-t'en-guerre et les modérés. Ces derniers l'emporteront, avec l'avantage de la pression internationale qui ne voulait plus de bain de sang au Kenya.

Presque à l'unanimité, au soir du vote, les déclarations faisaient état d'un scrutin apaisé et sans grandes irrégularités. Certaines institutions s'y baseront plus tard pour faire pression sur l'opposant Odinga qui envisageait une contestation de rue. Par la voix de ses observateurs - dirigés par Thabo Mbeki, ex-président sud-africain -, l'Union Africaine avait jugé le scrutin « très crédible ».

La nouvelle est tombée comme une bombe. La cour suprême du Kenya annule le scrutin présidentiel du 8 août. Le motif, des irrégularités qui aurait entaché les résultats. Chose plutôt rare sur un continent où les institutions sont plus souvent au pas des dirigeants. Le Kenya qualifié d'une démocratie en Afrique de l'Est inscrit ainsi une nouvelle page de sa démocratie avec cette élection présidentielle annulée par la cour suprême. Comment comprendre cette décision de la cour suprême du Kenya d'annuler l'élection présidentielle du 8 août ? Retour sur quelques points d'un processus électoral compromis.

