Ouganda: Diriger pour une courte période est mauvais pour l'Afrique - Yoweri Museveni

Yoweri Museveni a créé une rébellion dans les années 1970 pour combattre la dictature sanglante d'Idi Amin Dada, et puis celle de Milton Obote (1980-1985), avant de prendre le pouvoir en 1986. Il était célébré comme un héros à la fois par les Ougandais et la Communauté internationale. Mais depuis des années il est considéré comme un dictateur qui veut rester au pouvoir à vie indéfiniment au pouvoir depuis qu'il a fait amender la Constitution en 2005 pour supprimer la limite de mandats.

Les Ougandais et les observateurs sont aussi nombreux à penser que Museveni est en train de positionner son fils Muhoozi Kainerugaba, qui occupe de hautes fonctions au sein de l'armée et des services secrets, pour lui succéder à la présidence.

By Jean-Marie Ntahimpera on 1 septembre 2017 - Le président ougandais Yoweri Museveni, qui vient de passer 31 ans au pouvoir, pense qu'il faut passer beaucoup de temps au pouvoir pour mener les reformes nécessaires. Mais en 1986 il disait que "le problème de l'Afrique en général et de l'Ouganda en particulier n'est pas le peuple, mais les dirigeants qui se maintiennent longtemps au pouvoir ».

