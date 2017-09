Congo-Brazzaville: Guinguette africaine de Suresnes - Qui est « Formidable », le saxophoniste alto congolais ?

Le Franco-congolais Formidable a été l'un des artistes invité pour la guinguette africaine lors de la journée culturelle dédiée au Congo

Pour fêter le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo à Suresnes, le 19 août dernier, le nom du saxophoniste Formidable n'avait pas été annoncé à grand renfort de coups de trompette sur les affiches. C'est plutôt à la surprise générale, lors de l'écoute de la prestation de l'artiste, que le talent du jeune homme de 39 ans s'est révélé au public.

Reggae et à la fois Funk-gospel-rumba-smooth jazz, Formidable a interprété, aux sons vibrants de son saxo, trois grands classiques de chansons connues. Le saxophoniste a repris notamment les titres « No woman no cry » de Bob Marley, « I'm not the only » de Sam Smith, avant de terminer par « Ozalaka na yo très impoli » de Franco, le tout mixé dans une mélodie savamment inventive.

C'est l'histoire improbable d'un enfant auquel, à l'âge de 15 ans, son père a fait l'effort d'offrir un saxophone. Il se met à souffler, s'entraine inlassablement, s'évertue à faire sortir de l'instrument quelques premiers sons harmonieux, ce qui l'encourage à décider d'étudier le solfège pour lui permettre d'élargir ses possibilités. Afin de pouvoir s'améliorer, jouer davantage et de mieux en mieux, il s'inscrit aux cours de musique des beaux-arts de Sevran.

En parallèle, il poursuit ses études jusqu'à l'obtention d'une maîtrise AES /en Administration-économie et sociale. Arrive le temps de la vocation religieuse où il se découvre une foi profonde de chrétien. C'est l'occasion de parfaire ses gammes au sein des chorales. Mieux encore, d'accompagner sur scène en France comme à l'étranger, des groupes de gospel ou de célèbres musiciens tels que Marcel Mboungou en France ou Carlyto Lassa en Irlande.

A l'orée de ses 20 ans de pratique du saxophone, le Franco-congolais prévoit d'enregistrer son premier album. « Je voudrais reprendre les grands classiques de la rumba congolaise sur des sons jamais entendus au saxophone », a-t-il indiqué. L'artiste voudrait aussi mettre la touche de sa création au service des grands saxophonistes Nino Malapet, Jean-Serge Essous et Verckys Kiamouangana.

« Il ne s'agit pas de les imiter, mais plutôt de perpétuer la vibration de la mémoire culturelle à travers les générations », explique l'artiste Formidable.

Au regardNul doute qu'il serait appelé à fouler les planches d'autres scènes muni du somptueux instrument.