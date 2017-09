Congo-Brazzaville: Peinture - Un métier qui nécessite de la patience

À la différence de la vieille génération où les grands maîtres peintres comme Gothen, Emile Moukoko, Michel Yengo, Eugène Malonga, Guy Léon et bien d'autres participaient aux grandes expositions internationales et vivaient pleinement de leur travail, la génération actuelle a des difficultés à pérenniser ce métier.

Le Congo regorge plusieurs peintres qui, pour la plupart sortent de cette école dont la renommée internationale n'est plus à démontrer. Malgré cela, les peintres congolais peinent à vivre de leur métier qu'ils exercent avec amour et passion, selon eux. La majorité passent leur temps à contempler leurs propres produits tout au long de la journée par manque de clients.

Le manque d'intérêt des clients à l'égard du travail des peintres constitue la cause principale de la non liquidation de leurs produits. Mais, les professionnels de ce métier pensent que rien n'est facile dans la vie « Tout est possible à celui qui croit et il n'y a pas de sots métiers. Il faut juste patienter »

