Congo-Brazzaville: Gestion de déchets - Jean François Kando promet la mise en place d'une décharge contrôlée

Le nouveau maire de Pointe-Noire, Jean François Kando, a pris à bras le corps la question de la gestion des ordures de la ville. Il entend doté la ville océane d'une décharge contrôlée afin de se débarrasser des ordures qui jonchent les différents quartiers.

Aujourd'hui, la question de la gestion des déchets est devenue de plus en plus complexe autant pour les pays développés que pour les pays sous-développés. À Pointe-Noire par exemple, la gestion des ordures ménagères demeure un casse-tête non seulement pour la population mais également pour la municipalité. Manque de véhicules de collecte, des ordures déversées çà et là, des décharges à ciel ouvert non contrôlées où se risquent parfois quelques individus à la recherche d'un objet recyclable. C'est le tableau que présente la ville de Pointe-Noire. Interrogés sur cette question, de nombreux Ponténégrins se disent inquiets sur le nombre grandissant de ces déchets qui jonchent le sol et qui peuvent non seulement avoir de grandes conséquences sur le plan sanitaire mais également environnemental.

En réponse à la préoccupation des citadins, le nouveau maire a promis de doter la ville océane d'une décharge contrôlée et d' une station de traitement et d'épuration. Jean François Kando a donc pris à bras le corps la question de la gestion des ordures car il entend renforcer la dotation des arrondissements en bacs à ordures, créer des brigades de salubrité publique dans chaque quartier, mettre en place une politique d'addiction de petit matériel de voirie qui seront gérés par les administrateurs maires en étroite collaboration avec les autorités de proximité en vue de l'assainissement des quartiers.

Ainsi, le nouveau maire a reconnu qu'avant l'arrivée de la société Averda, la ville de Pointe-Noire avait du mal à se débarrasser de ses ordures qui jonchaient les différents quartiers. Il a demandé que cette politique soit accompagnée par d'autres initiatives municipales complémentaires pour que tous les quartiers soient débarrassés des ordures. Une décharge contrôlée sera construite selon les normes requises pour la protection de l'environnement.