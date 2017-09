Vainqueurs à Pointe-Noire (2-0) face au FC Nathalys dans le cadre de la fin de la 30e journée, les Diablotins ont fait le pas le plus important pour le maintien. Encore faut- il confirmer lors des quatre dernières journées.

Pour ce mois de septembre, la Ligue 1 congolaise aborde son dernier virage. Plus que quatre rencontres et le champion congolais sera connu. Si à ce niveau, il est encore incertain de connaître le vainqueur, au bas du classement, la lutte s'annonce aussi âpre car à ce jour, aucune équipe n'est sûre de se maintenir. En plein doute depuis l'entame de la saison, les Diables noirs aborde son dernier virage avec beaucoup de garantie. Avant-derniers du classement au terme de la 28e journée, les Diables noirs ont gagné quatre places supplémentaires en l'espace de trois journées. Ils sont treizièmes au classement provisoire, une position non reléguable.

Après trois défaites d'affilée respectivement face à La Mancha (0-1), les Jeunes Fauves (0-3) et la toute dernière face à l'AS Kimbonguela (0-1), les jaune et noir ont su rébondir pour aligner des résultats plus qu'encourageants. Ils ont écrasé Nico-Nicoyé (4-0), concédé un nul sans but face à la Jeunesse sportive de Poto-Poto, avant d'imposer une défaite au FC Nathalys à Pointe-Noire. Les Diables noirs ne peuvent pousser un ouf de soulagement que s'ils réussissent leur maintien. Derrière le FC Nathalys, des matches aussi compliqués les attendent à commencer par celui de samedi à Pointe-Noire face à l'AS Cheminots dans le cadre de la 31e journée. Le 6 septembre, ils affronteront le FC Kondzo avec lequel, ils partagent le même nombre de points (31). Le FC kondzo étant battu le mercredi à Pointe-Noire (0-1) face à Nico-Nicoyé. Le 19 septembre, les Diables noirs seront reçus par la Jeunesse sportive de Talangaï avant de terminer par Tongo FC.