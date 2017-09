Afrique Centrale: COP 23 - Les pays membres de la Comifac envisagent d' adopter une stratégie commune

Au Rwanda, c'est toujours l'inquiétude autour de la disparition de l'opposante et ex-candidate à la… Plus »

Le secrétaire exécutif adjoint de la Comifac a, par ailleurs, annoncé que dans le cadre de la prochaine COP, l'instance sous-régionale a pris des dispositions pour réserver un stand d'exposition de 100m2 à Bonn. Cet espace permettra aux pays membres de cette instance de partager et communiquer avec les autres participants sur les expériences réussies. Gervais Madzou a, enfin, exhorté les participants à être imaginatifs quant aux actions à entreprendre par nos institutions sous-régionales et régionales.

C'est ainsi qu'il a insisté sur le fait que le Groupe de travail climat (GTC) devrait s'ouvrir aux expériences réussies dans tous les domaines ou secteurs de la vie sociale et économique dans la sous-région afin de servir la cause du climat. « Il y a des choses qui se font dans nos universités, nos différents laboratoires de recherche, par les organisations de la société civile. C'est vers cela que nous devons tendre pour répondre aux multiples questions que se posent nos gouvernements », a indiqué Gervais Madzou, précisant que la plupart des points actuellement en discussion sont d'intérêt certain pour l'espace Comifac.

