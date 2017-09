Congo-Brazzaville: Splendide Lendongo - « L'ARL permet d'agréables rencontres avec des personnes responsables, sérieuses, respectables ... »

interview

Splendide Lendongo a fait du combat de la femme congolaise sa préoccupation majeure. Non seulement qu'elle veut l'accompagner dans son développement personnel et dans sa recherche d'autonomie, elle vient de fonder une Sarl dénommée Odingui Event'S & Consulting (OE&Co). Celle-ci a mis en place une Agence de rencontres et lobbying (ARL), une façon pour cette entrepreneuse d'attester que le statut de célibat n'est pas inéluctable. Pour en savoir un peu plus sur cette agence qui fonctionne en partenariat avec certaines institutions installées au Congo, Les Dépêches de Brazzaville ont interrogé sa fondatrice

Pourquoi avoir mis en place l'Agence de rencontres et lobbying (ARL) ?

C'est dans le but de répondre à une forte demande de professionnels en quête d'opportunités d'affaires, de partenaires, clients et ou fournisseurs, des couples en recherche d'innovation pour pimenter leur vie et sortir de la monotonie, des hommes et des femmes célibataires à la quête de nouvelles rencontres pouvant évoluées sur les plans professionnel, amical ou sentimental que la Sarl Odingui Event'S & Consulting (OE&Co) a été créée. Cette Sarl a mis en place une agence de rencontres et lobbying (ARL) qui organise des sorties dans les périphéries de Brazzaville, pour des familles, des ami(e)s ou collègues et aussi des couples. Cela pour permettre d'agréables rencontres avec des personnes responsables, sérieuses, respectables... Pour votre gouverne, en l'espace de deux mois que cette agence a été mise en place, une dizaine de couples se sont déjà formés.

Comment procédez-vous pour permettre aux abonnés d'avoir une idée générale sur les personnes qu'ils pourront être emmenés à rencontrer ?

L'agence établit avec chaque abonné un profil concret et détaillé qui sera le premier outil vitrine. Un catalogue constitué de photographies de femmes et d'hommes célibataires, prétendant (e)s ainsi que leurs mensurations, profil professionnel, biographie et attentes... , est monté. Il est important de préciser que l'apparence physique reste tout de même l'un des critères majeurs pour certains abonnés, ce qui porte une attention particulière à ce sujet, raison pour laquelle nous restons exigeants sur la qualité et le raffinement des abonnés.

Quels sont les critères à remplir ?

Il faut exercer une profession fiable, être indépendant du point de vue des finances, pour prétendre espérer à un mariage sur un plateau d'argent à l'ARL. C'est le principal critère de l'agence. L'ARL met également en place tout un ensemble de principes et de critères de base pour un bon fonctionnement, tel que : le respect des abonnés ; le respect de la confidentialité ; le respect d'autrui ; la courtoisie ; l'ouverture d'esprit et d'accessibilité.

Que faut-il faire pour bénéficier des services de l'agence ?

Pour bénéficier des services de l'agence, il est indispensable d'être un abonné. Pour ce faire, il y a trois types d'abonnement : l'abonnement Premium qui concerne les abonnés première classe, c'est-à-dire des personnes ayant un abonnement à durée indéterminée jusqu'au départ volontaire ou radiation par l'agence pour faute grave. Celui-ci réserve une place bien particulière et prioritaire sur toutes les activités de l'agence; bénéficie aussi des avantages auprès des partenaires de l'agence avec les conditions soumises... , et fait bénéficier à ces abonnés un programme de fidélité qui leur donne droit à des services extra selon leur demande si ceux-ci ne sont pas prévus dans le programme d'activité hebdomadaire, mensuel ou annuel, mais aussi une remise de 10%. Les frais de cet abonnement s'élèvent à 50.000 FCFA et sont payables qu'une seule fois. Sont compris la réalisation de la carte de membre, le profil vitrine, et l'accès au site Internet. Aussi, afin de mettre continuellement à jour le profil et le promouvoir, les abonnés doivent s'acquitter des frais d'entretien mensuel qui sont de 15.000 FCFA.

Et les deux autres types d'abonnement ?

SL. Il y a l'abonnement Ivory, qui concerne par contre les personnes désirant avoir un abonnement ponctuel et mensuel. Celles-ci bénéficient d'un programme de fidélité qui leur donne droit à une place de choix, une priorité sur toutes les activités de l'agence; bénéficient aussi des avantages auprès de leurs partenaires avec les conditions soumises. Les frais d'abonnement de seconde classe s'élèvent à 25.000 FCFA et sont payables qu'une seule fois. Ses frais d'entretien mensuel sont de 5.000 FCFA. Enfin, l'abonnement Magnum ne concerne que les abonnés ayant choisi de participer de façon non régulière aux activités de l'agence. Ses frais s'élèvent à 25.000 FCFA et sont payables qu'une seule fois. Par ailleurs, l'accès au site Internet sera conditionné par une facturation. Pour s'abonner à l'agence, il faut avoir au minimum 19 ans ; célibataire ou en couple ; salarié, employé ou fonctionnaire, chef d'entreprise, actionnaire, entrepreneurs... ; laïc ; être en bonne santé physique (après des examens médicaux) ; être de bonne moralité.

Avez-vous des formulaires à remplir et quels sont vos partenaires ?Bien sûr que oui ! Tout abonné a l'obligation de remplir le formulaire d'abonnement soumis par l'agence avec ces conditions règlementaires, et signe obligatoirement un contrat de confidentialité pour garantir de façon générale leur vie privée mais aussi celle des autres abonnés. Ces documents resteront confidentiels et sont la propriété de l'agence et font office de contrat entre l'agence et l'abonné. L'ARL a, entre autres, partenaires les photographes professionnels; les agences de voyage et touristiques ; les assurances ; les transporteurs ; les agences de location de véhicules ; les salles, l'espace et coach de sport ; clubs de sport (tennis, natation, golf... ) ; les boutiques ; les instituts de beauté et d'esthétique ; les salles de massage ; les hôtels et restaurants ; les sites touristiques... ; les cabinets d'avocat, notaires, conseils ...

Comment est-ce que vous vous organisez pour des retrouvailles ?

SL. Les retrouvailles sont organisées par l'agence. Celle-ci soumet à chaque abonné le programme des retrouvailles (date, heure, lieu,... ), les modalités... Les retrouvailles ont lieu dans des endroits restreints accessibles qu'aux abonnés de l'agence et se déroulent soit sous forme de diner, de déjeuner, de cocktail dansant ou pas, excursion,... généralement dans un louange, une salle privée, un club privé... L'ARL organise des rendez-vous, une fois qu'un couple d'abonné est en commun accord. Dès cet instant, l'agence suggère le lieu du rendez-vous en fonction des partenaires. Elle s'occupe de leur sortie en soirée ou en journée. Cette option est uniquement réservée aux personnes ayant choisi un abonnement Prémium. La discrétion et le respect sont la règle d'or de notre agence. Pour nous joindre : agencerlob@gmail.com /22.610.36.36/ 05.631.11.97.