Congo-Brazzaville: Ministère de la culture et des Arts - Dieudonné Moyongo prend ses services

Nommé par décret présidentiel n°2017-373 du 22 août 2017, le ministre de la Culture et des arts Dieudonné Moyongo a officiellement pris ses services le 28 août à l'issue de la passation de service avec Arlette Soudan Nonault, assurant l'intérim du ministre de la Culture sortant, Léonidas Carel Mottom Mamoni.

Après la lecture du rapport moral portant sur la présentation de la structure, les ressources humaines, les dossiers, ainsi que les annexes, Arlette Soudan-Nonault et Dieudonné Moyongo ont procédé à la signature du procès-verbal.

A l'issue de la signature du procès-verbal, le ministre entrant, Dieudonné Moyongo, a rendu un hommage particulier au chef de l'Etat pour l'avoir porté à la tête de ce département. Il a également rendu hommage à Jean Baptiste Tati Loutard, icône de la culture congolaise et ministre de la Culture et des arts pendant 17 ans.

« Après mon intégration, je suis affecté à la bibliothèque nationale et m'occupais du fichier central et de la banque de prêt. Le ministre Jean Baptiste Tati Loutard venait faire ses consultations puisqu'il était abonné à la bibliothèque nationale. Et à chaque fois lorsqu'il venait il posait la question de savoir si le camarade Moyongo était présent, comme s'il voulait me communiquer quelque chose. Et 35 ans après, me voici à la tête de ce département. Notre défi commun de relever la culture, est de travailler la main dans la main pour exécuter le programme du chef de l'Etat dans le domaine qui est le nôtre, à savoir la culture», a déclaré Dieudonné Moyongo.