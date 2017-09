Congo-Brazzaville: Environnement - Un comité interministériel pour lutter contre les érosions à Brazzaville et Pointe-Noire

Le phénomène d'érosions, dans ces deux villes du Congo, s'observe souvent dans les quartiers périphériques où les populations occupent parfois des zones non loties ou interdites de construction. C'est le cas à Brazzaville des quartiers Ngamakosso, Massengo, Kombo, Maman-Mboualé, Jacques-Opangault, Mfilou-mikalou, Mfilou-moukondo. Au niveau de Pointe-Noire, l'on peut citer les arrondissements Mongo-Mpoukou et Ngoyo.

Le Congo connaît une forte pluviométrie. A en croire certaines données météorologiques, les précipitations sont de l'ordre de 1 600 mm par année avec des culminantes en mars-avril et octobre-decembre. Dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire les pluies qui occasionnent le phénomène d'érosion des sols endommagent les habitations, les quartiers, les canalisations et causent des pertes en vies humaines, ainsi que d'importants dégâts matériels.

« ... La mise en place rapide d'un Comité interministériel de lutte contre les érosions, notamment pour les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, et ce afin de prévenir toute catastrophe éventuelle... », a indiqué le chef de l'Etat congolais dans le compte rendu du conseil des ministres du 26 août dernier.

