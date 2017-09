Congo-Brazzaville: Numérique - Le gouvernement veut informatiser l'ensemble de l'administration publique

Le ministre des Postes, des télécommunications qui hérite de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo s'est engagé le 31 août à Brazzaville, lors de la passation de service avec le ministre sortant de l'économie numérique et de la prospective, Benoit Bati, à mettre en place l'e-gouvernement et l'e-administration pour moderniser l'administration publique et simplifier les procédures.

L'administration électronique aussi désignée par e-adiministration ou e-gouvernement est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les administrations publiques dans le but de rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers et d'en améliorer le fonctionnement interne.

Pour accélérer ce processus, le ministre entrant a promis de mettre en place, une commission permanente de l'économie numérique au sein du département dont-il a la charge. « Cette commission rassemblera les représentants de certains ministères et les professionnels du numérique pour réfléchir et nous accompagner dans notre ambition de développer l'économie numérique et faire du Congo une véritable société de l'information et du savoir », a déclaré Léon Juste Ibombo.

Il entend s'atteler à l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique, assortie d'un plan d'action. Il va également sécuriser les réseaux, assurer la protection des données, promouvoir les transactions électroniques et lutter contre la cybercriminalité.

Le ministre Ibombo a aussi promis de s'employer afin que les avant-projets de lois engagés dans le circuit décisionnaire soient adoptés par le Parlement.

L'économie numérique est un levier majeur pour la création d'emplois, la compétitivité des entreprises, l'attractivité du Congo en matière d'investissements directs et la diversification de l'économie nationale. « Nous n'allons ménager aucun effort afin que les différents opérateurs de la téléphonie puissent voir leurs revenus s'accroître et par là apporter plus de richesse à l'économie nationale », a-t-il dit, ajoutant que « toute nouvelle technologie devrait générer du revenu afin de contribuer au développement de l'économie nationale».

Rappelons que l'économie numérique est un secteur transversal qui a un impact sur le commerce, l'agriculture, les banques, le tourisme, le transport, la santé et d'autres secteurs.