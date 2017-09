Cameroun: Frédéric MBOUMEGNE DZESSEU « Les pratiques anticoncurrentielles faussent l'équité dans le marché »

A notre avis, la sécurité est un droit subjectif. Dès qu'on a l'assurance que l'endroit est sécurisé, alors on peut effectuer sa transaction. Tout dépend de l'environnement dans lequel on se trouve.

Derrière les NTIC se cache de très grands criminels qui, à longueur de journée cherche comment trouver des formules pour spolier les utilisateurs du mobile banking. C'est de la cybercriminalité. La sécurité à ce niveau est double : d'abord au niveau des opérateurs qui se doivent de se doter d'un système d'alerte et de sécurité renforcé et au niveau des consommateurs qui doivent mettre les instruments de paiement en sécurité.

Est-ce en guise de rattrapage que vous avez récemment menacé d'engager des actions pour boycotter les services Orange Money et inviter les camerounais à retourner vers Express Union Sa pour leurs opérations de transfert d'argent et de paiement électroniques ? En fait, quels sont les arguments qui vous font penser qu'Express Union causerait moins de frustrations aux consommateurs ?

Vous postulez à la protection des consommateurs camerounais, notamment ceux clients du Mobile Money. Mais, on vous vu resté silencieux lorsque les clients d'Express Union Mobile Money ont été spoliés suite à l'augmentation de 20 à 153 francs le montant d'accès au portail digital Ussd, soit une augmentation de l'ordre de 600% ?Votre silence a été également notable lorsque les consommateurs de ce service ont été privés suite à la suspension par Mtn Cameroun du code *50= utilisé par les clients d'Express Union Mobile Money... .Ne croyez-vous qu'au fond l'engagement des pratiques anticoncurrentielles ou la concurrence déloyale fausse le commerce équitable et joue contre le consommateur ?

Nous sommes à l'heure de l'économie numérique. Presque tous les services sont offerts par voie de digitalisation. Quels sont les instruments utilisés par votre organisation pour mesurer et apprécier que les services offerts respectent la norme et la qualité ?

Président général de l'Association International Kofi Annan et Juriste-Conseil-Chercheur en Droit Spécialiste en Droits de l'Homme-Droit Pénal International- Droit International Humanitaire, il condamne les dérives liées à la non information des consommateurs avant toute augmentation de prix tout comme il fustigent les compagnies de téléphonie mobile pour la concurrence déloyale qu'elles livrent à Express Union Sa.

