Ile Maurice: La Butte et Barkly - «Les habitants des autres villes subiront le même sort», prévient Bhadain

Ce dernier a également pris à partie les politiciens de l'opposition qui soutiennent actuellement les habitants de La Butte et de Résidence Barkly. Il avance que ces derniers ne sont que des «vautours». Roshi Bhadain leur a, une fois de plus, demandé de démissionner s'ils sont sincères.

Selon Roshi Bhadain, le gouvernement aurait dû analyser les problèmes avant de signer le contrat du métro express. «Mes questions sont restées sans réponses au Parlement. Dans le passé, il y a eu des fouilles effectuées à St-Jean. Il y a un problème d'eau dans cette région. Si on pose des rails là-bas, il y aura des répercussions dans le futur. C'est inacceptable de faire de la route St-Jean un one way», a insisté le l'ancien député.

«Tou séki mo'nn dénonsé lor métro express, zordi nou pé trouv tou séki pé arivé.» Et selon Roshi Bhadain, les habitants des autres villes se trouvant sur le tracé subiront le même sort que ceux de La Butte et de Résidence Barkly. C'est ce qu'a martelé le leader du Reform Party, ce vendredi 1er septembre, face à la presse.

