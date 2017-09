Ile Maurice: Résidence Barkly - La démolition suspendue jusqu'à lundi

Dans un premier temps, les habitants de Résidence Kennedy et La Butte avaient cru à un répit. Mais ils devaient bien vite déchanter lorsque la police a eu pour instruction de procéder à la demolition. Selon Me Kaviraj Bokhoree, les autorités avaient le «devoir moral» de ne rien entamer tant qu'elles ne se s'étaient pas présentées en cour lundi.

Bien qu'elle ait rejeté les demandes d'injonction des habitants de La Butte et Résidence Kennedy, la juge Rita Teelock avait sommé, ce matin, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et les représentants des ministères du Logement et des Infrastructures publiques de se présenter en cour, lundi. Ils doivent expliquer pourquoi il faut aller de l'avant avec la démolition des maisons dans ces deux régions.

