Sénégal: Inondations à Kolda - Les secours s'organisent pour assister les sinistrés

Le comité départemental de prévention et de gestion des inondations est à pied d'œuvre pour porter assistance aux sinistrés des inondations de Kolda. Au total, 97 ménages ont été affectés par ces inondations.

Au moins, 97 ménages ont été affectés par les inondations à Kolda. Le comité départemental de prévention et de gestion des inondations a pris les mesures pour venir en aide à ces sinistrés. Dans le quartier de Sinthiang Idrissa, les 23 familles identifiées sont logées actuellement à l'école élémentaire. Elles ont reçu 21 moustiquaires imprégnées, des kits d'hygiène et des capsules pour éviter les maladies diarrhéiques. A Sinthiang Tountouroun où 14 concessions ont été endommagées, des puits et des latrines effondrés, les sinistrés ont également bénéficié d'une assistance pour atténuer leur souffrance. Le poste de santé a reçu 100 moustiquaires imprégnées à distribuer aux populations. A Gadapara et d'Hilèle, qui se trouvent dans des bas-fonds, les sapeurs-pompiers, avec le soutien de la mairie qui fournit le carburant, sont à pied d'œuvre pour pomper les eaux afin de libérer les habitations et permettre aux sinistrés de regagner leur domicile.

Dans village de Djida Manitou (commune de Saré Bidji), des kits d'hygiène ont également été remis aux familles sinistrées. Elles recevront également des moustiquaires imprégnées. « Après chaque précipitation, la communication est établie, les sapeurs-pompiers donnent le niveau des eaux et l'action de pompage est enclenchée. Lorsqu'il y a des sinistrés qui nécessitent un relogement, nous prenons contact avec les délégués de quartiers et avec l'Action sociale, nous faisons le recensement et les relogements », déclare Maktar Diop, préfet de Kolda. Le district sanitaire est également appelé à jouer sa partition en assurant la prise en charge sanitaire et l'octroi des moustiquaires imprégnées aux sinistrés.

Parallèlement, les autorités communales ont décidé de voler au secours des sinistrés afin de leur permettre de passer dignement la fête de la Tabaski. C'est du moins ce que déclare le premier adjoint au maire, Daouda Sidibé, qui demande aux populations d'éviter de s'installer dans les bas-fonds pour être à l'abri des inondations. « A Kolda, plusieurs quartiers de la commune sont sous les eaux. Un comité départemental de prévention et de gestion des inondations a été mis en place bien avant le début de l'hivernage. Il a été demandé aux délégués de quartier, après chaque forte pluie, d'envoyer des émissaires, de se déplacer dans leur quartier de compétence pour s'enquérir de la situation et de remonter régulièrement les fiches qui leur ont été remis à cet effet », explique-t-il.