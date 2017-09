Sénégal: Sculpteur - Ibrahima Cissé, un artiste protecteur de l'environnement

Artiste sculpteur, Ibrahima Cissé est un professionnel reconnu dans son domaine dans la capitale du Ndoukoumane. Ce quinquagénaire qui a passé près de 20 ans aux Usa a décidé de rentrer au bercail suite à la deuxième alternance afin de contribuer au développement du pays.

Ceux qui empruntent la route nationale le long du mur du stade régional de Kaffrine ont dû s'arrêter un moment pour contempler les belles œuvres du sculpteur Ibrahima Cissé. Sur cet axe, il expose ses œuvres en plein air. Artiste talentueux, I. Cissé se qualifie d'artiste protecteur de l'environnement. Il recycle le bois, le plastique et le fer. « Je protège l'environnement. Avec les nouvelles techniques, je ne coupe pas les branches des arbres n'importe comment », précise d'emblée ce quinquagénaire qui a passé près de 20 aux Usa.

L'avènement de la deuxième alternance politique a poussé ce Kaffrinois à rentrer au bercail pour contribuer à l'émergence du pays. Il confie avoir appris la menuiserie bien avant d'émigrer. «Vers les années 80, quand un émigré arrivait aux Usa, on lui faisait apprendre la langue avant d'être dirigé vers un métier. Puisque je faisais de la menuiserie au Sénégal, on m'a formé sur la sculpture. On m'a appris le recyclage du plastique, du fer. Si j'ai le matériel, je peux faire toute sorte de meuble. La sculpture est une nouvelle forme de menuiserie», précise l'ex émigré. A son retour, il s'est lancé dans l'agriculture mais le projet n'a pas réussi. C'est l'échec.

Ensuite, il soutient avoir été sollicité par la Chambre des métiers pour former les jeunes, mais il affirme que l'institution n'a pas mis les moyens pour ce projet. Il regrette que les habitants de Kaffrine ne s'intéressent pas beaucoup à ses œuvres. « A Kaffrine, on ne connaît pas l'art. C'est pourquoi, mes commandes me viennent de Dakar, Mbour et des touristes de passage. Je vends mais les prix sont dérisoires. Je ne parviens pas à m'en sortir », déplore Ibrahima Cissé. Il précise que ses œuvres rapportent beaucoup à l'extérieur mais il n'a pas les moyens pour exporter.

Il confie même avoir été invité en 2016 à la foire internationale de Flandre, mais il n'a pas pu y prendre part. Aujourd'hui, bien qu'il se dit ruiné, Ibrahima Cissé soutient n'avoir pas regretté son retour au bercail. « Quand je suis rentré, je suis resté près de 3 ans sans travailler. Actuellement, je n'ai rien. Je suis ruiné. Mais, je n'ai pas regretté mon retour. L'émigration est difficile. Parfois, on est victime de racisme », affirme I. Cissé.

Il compte, avec le soutien des autorités, ouvrir un centre de formation pour encadrer les jeunes et industrialiser la sculpture. Il invite le gouvernement à s'intéresser à ce qu'il fait et à appuyer les artisans. «Le gouvernement a décidé d'octroyer 15% de la commande publique aux artisans locaux. Je trouve que c'est insuffisant puisqu'on vise l'émergence. Si nous voulons lutter contre le chômage, il faut porter ce taux à 50% », recommande ce sculpteur de cinquante ans. Il demande surtout au président de la République d'appuyer l'agriculture, l'éducation, la pêche et l'artisanat pour aller rapidement à l'émergence. Il pense que ce sont des secteurs à fort potentiel d'emplois et qui sont faciles à organiser.