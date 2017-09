Sénégal: Délectation malséante

A sa mort, on l'enterrera sans doute dans un panthéon comme on le fait avec nos bourreaux que le temps a rendu aimables ! L'insulteur public est le héros des temps insolites.

Nous profanons, avec lui, la stèle commémorant notre équilibre. Quand toutes les loufoqueries nous amusent, comme nous aimons à nous égayer devant les tours d'adresse d'un saltimbanque, il y a lieu de s'inquiéter pour notre cheminement collectif. Les ressorts de nos âmes, périlleusement, s'affaiblissent. En temps normal, on serait en train de témoigner de la commisération à Assane Diouf, demi-dieu des apôtres de l'impertinence, ou de s'émouvoir de ses délires outrageants. Les âmes les plus compatissantes en pleureraient avec des « Ndeysaan, daniou ko ligueey ».

Car, le chouchou de ceux qui croupissent dans l'abjection fait partie de ces créatures que l'on « parquait » dans l'arrière-cour au moment de recevoir les hôtes. Elles ont plus besoin d'aide que d'être exposées aux inéluctables médisances. Hélas ! Aujourd'hui, il y a un glissement de sens qui fait qu'on conçoit la vulgarité comme le signe de nos nouvelles libertés, de notre vaillance ; ou plutôt de notre ostentatoire bravoure. Quel éloge renferme le fait d'accabler quelqu'un d'injures que l'on se refuse de vous rendre que par mépris ? C'est sans doute là la preuve d'une crasse ignorance, d'une méconnaissance de sa déficience.

Dans cette histoire de grossièretés, certains pourfendeurs passionnés ont donné la preuve de leur exiguïté d'esprit de par leurs réactions nauséeuses. En qualifiant cette répugnance de combat contre les dérives supposées des gouvernants (chacun a son opinion là-dessus), ils avouent leurs limites et crient leur désarroi. Ils s'accotent sur un étourdi au faîte de sa « gloire » enivrante et surtout répulsive. Les hommes politiques, on le sait, se flattent souvent des succès que rencontrent nos compatriotes.

Cependant, nous étions loin de nous douter que certains seraient prompts à avaler la salive du pestiféré pour faire de la récupération, à exhaler impudemment la pestilence qui insupporte. C'est faire montre d'une grande bassesse. C'est même pire que le rebutant spectacle offert par l'impertinent Assane Diouf. Il a le bénéfice du doute : sa santé mentale, ce qu'il sniffe là où il était... Une personne douée de raison n'inflige pas un tel affront à ses enfants. Ils ont dû souffrir le martyre. Et ceux que cela n'a pas choqué au point de faire de lui la figure du refus, de le couvrir d'éloges et de se concilier sa bienveillance, peuvent sérieusement s'inquiéter. Leur humanité se corrompt dans leur délectation malséante et malsaine.

Notre classe politique doit se redresser. L'opposition comme le pouvoir. Les intervenants dans l'espace public ont besoin d'asseoir une nouvelle légitimité pour être dignes de notre écoute. La politique n'est pas une sphère de permissivité qui confère le droit de réduire tous leurs propos à l'insignifiance. Il convient, pour rendre notre aventure collective plus harmonieuse, de replacer l'homme au centre de nos préoccupations dans toute sa dignité. Si Assane Diouf avait pensé, un seul instant, à la peine qu'il causerait à l'homme Macky Sall avant le président, sa conscience aurait été bonne conseillère. Que ses dérives forgent la sienne afin que son âme se délivre des démons de l'outrage. Que ceux qui en jouissent rencontrent la sagesse.