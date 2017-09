Sénégal: Michaël Soumah - Un pionnier de l'animation-radio

Les plus jeunes ne le connaissent sûrement pas. Né au Sénégal, il a grandi et appris à se hisser au sommet de son art et de sa passion pour l'animation, propulsant, sur la scène des années '80, beaucoup de stars de la musique sénégalaise. Michael Soumah, monument de l'animation-radio, nous embarque dans sa machine à remonter le temps.

L'homme est d'une simplicité et d'une humilité remarquables. Dans un pantalon bleu de nuit assorti d'une chemise bleu ciel et d'une paire de tennis noire, le tout légèrement lifté d'une casquette et d'une paire de lunettes de soleil pour se couvrir de ces rayons de midi, il vient nous chercher à quelques mètres de sa villa du Sacré-Cœur. Lui qui est devenu cadre de production à la Rts, est en ce moment en congé. Le timing idéal pour nous replonger dans un pan du monde qu'il a connu au début de sa carrière.

En remontant le temps, il nous amène d'abord dans les années '70, '80. L'époque où, dit-il, « la salsa, le funk, le rythm and blues... étaient à la mode. Les jeunes imitaient beaucoup les Afro-Américains. Et pour être à la page, il fallait s'habiller et se coiffer comme eux. C'est-à-dire en portant des pantalons à bas larges qu'on appelait également pattes d'éléphant, des chemises cintrées, des chaussures têtes de nègre... sans oublier la fameuse coiffure afro ». A cette époque, également marquée par le jazz, il s'intéressait à ce genre musical et fréquentait ses mentors, le regretté André Lo, avec ses cofondateurs du Waato Sita à l'image d'Ousmane Sow Huchard, alias Soleya Mama.

Mais avant cela, il y avait les Merry Makers de Dakar, ce fameux groupe qui faisait un peu dans la pop, le r&b... C'est par la suite qu'il a senti la nécessité de se plonger un peu dans la musique traditionnelle sénégalaise qu'il a voulu montrer. Avec ses amis, ils ont alors créé le Waato Sita dans les années '70. André Lo est le guitariste, Soleya Mama le guitariste-chanteur. Musicalement, c'est de là que Michael hérite un bagage musical qui fera, plus tard, sa force et lui ouvrira les portes de la radio. Dans une ambiance détendue, il déroule, autour d'un verre de jus de fruits, le film d'une époque où « l'animation-radio était une véritable émission avec un concept et un programme bien ficelés ».

Alors qu'il est encore à l'école, il intègre la radio, grâce à Demba Dieng, à travers son émission Week-end sur la Chaîne Inter. « Une émission qui marchait très fort dans les années '80 », glisse-t-il. Celui-ci l'invite à venir avec sa guitare pour composer l'indicatif de son émission. Et chaque samedi, Michael vient au studio jouer l'indicatif en direct. « Ce qui était déjà quelque chose de très original », précise-t-il. C'est comme cela que tout a commencé. Ensuite, Demba lui demande d'intégrer l'émission et lui confie une rubrique destinée aux jeunes. « C'était une rubrique où je mettais de la musique « jeune » saupoudrée d'informations sur toutes les nouveautés. C'était à la limite le premier journal de la musique », fait-il savoir.

« Plus tard, quand Demba a arrêté de présenter l'émission, il y a Arame Diop, une grande dame de radio, qui m'a véritablement formé », reconnait-il. En prenant le relai de l'émission qui s'appelait alors Radio libre, Arame lui confie une rubrique de jazz. C'est de là que partira Jazz-FM qui s'appelait Jazz 30 parce que ça durait 30 mn. C'est ainsi que, plus tard, il créera l'émission « Les talents nouveaux » d'où sont sorties bon nombre de célébrités telles que Fallou Dieng, Alioune Mbaye Nder, Coumba Gawlo, Viviane... A la suite de cela, il s'en suit une série d'émissions telles que « La soirée dansante », « Inter samedi-relax », émission très populaire, un passage obligé pour les jeunes artistes, et avec l'avènement de Dakar-Fm en 1990, « Fm samedi-relax », sans oublier « La sono mondiale », un plateau obligé pour tous les artistes étrangers de passage au Sénégal.

De sa voix radiogénique, Michael, un des grands pionniers de l'animation-radio, rend hommage à ses pairs en rappelant des figures non moins retentissantes telles qu'Ahmadou Bâ (« Inter 12-14 »), Claude Gueye (« Périscope »), Khalil Guèye (« Boulevard »), Sonia, Charles Ndione... qui faisaient de belles émissions également et qui l'ont quelque peu encadré. « C'est ce qui faisait la force de l'animation, parce que l'animation requiert une bonne culture générale, la courtoisie et des connaissances approfondies dans le domaine choisi. L'animation radio ne se limite pas à la musique. On doit débattre de beaucoup de thèmes: musique, culture, société et même politique. Ce qui manque à beaucoup de jeunes animateurs d'aujourd'hui, c'est la formation, l'encadrement en interne », précise-t-il.

Une icône

En réveillant tous ces souvenirs qui lui sont chers, cette figure emblématique du monde de l'animation-radio nous révèle un des moments qui l'ont le plus marqué au cours de sa carrière. "On est en 1991, au Sommet de Chaillot, à Paris. Ils ont sélectionné les meilleurs animateurs-radio de tous les pays d'Afrique francophone et d'Europe. Ils m'ont choisi pour représenter le Sénégal à la grande soirée de l'espace francophone. Et ce jour-là, le regretté Gilles Obringer, animateur de la célèbre émission « Canal tropical » sur Rfi, étant un ami, m'a présenté et enflammé dans cette salle comble du Bataclan. Du coup, je suis devenu la star.

A la sortie, les photographes, les caméras me suivent jusqu'à mon hôtel. Et le lendemain, « Canal tropical » fête ses 10 ans, toujours au Bataclan, avec toute la crème de la musique africaine. Ismaël Lo est choisi pour représenter le Sénégal. Il y a également Oliver Ngoma, Manu Lima... sauf Pépé Kallé qui a eu un petit souci de déplacement à cause du problème entre les deux Congos. Ça m'a beaucoup marqué. Il y a également le premier Bercy de Youssou Ndour en 2000. Il m'a invité et m'a agréablement surpris en me confiant spontanément la présentation.

Alors que nous étions là en train d'assister à la balance, en présence de stars telles que Koffi Olomidé, Césaria Evora... , il m'appelle sur le podium pour me dire que c'est moi qui vais présenter ce soir. C'est comme ça que j'ai présenté le premier Bercy de Youssou Ndour. Et cela m'a beaucoup marqué », conclut-il chaleureusement.

A la sortie de cette paisible villa, le soleil qui nous a accompagnés durant tout ce chemin qui nous a menés à cette icône de la radio, nous accueille ardemment, obligeant à abréger le protocole de salutation, en espérant que les rayons seront plus cléments la prochaine fois.