Sénégal: Mon album du moment / Abdou Guitté Seck - « Ndioukeul »

« Ya woni » : hymne à l'amour, l'artiste chante pour sa belle, en magnifiant sa beauté, ses atouts qui l'ont fait fondre. « Ya woni » signifiant la beauté en langue maure, l'artiste confirme encore plus son africanité en s'ouvrant aux autres dialectes des pays voisins du Sénégal.

La vidéo via Youtube par ici : https://www.youtube.com/watch?v=u8MegFOQkeA&spfreload=10

« Ndioukeul » : ce titre éponyme de l'album donne l'occasion à l'artiste de rendre un hommage à tous ceux qui l'accompagnent au quotidien dans ce chemin semé d'embûches qu'est une carrière musicale. On peut de prime abord être dérouté par les noms qu'il égrène tout le long de la chanson, mais c'est fait de façon si mélodieuse que notre oreille s'y accommode.

J'ai reconnu quelques hommes publics parmi ses amis à qui il adresse ce « ndioukeul » : le Colonel Moumar Guèye, Cheikh Bamba Dièye, Malick Gakou, Lamane Massamba Guèye, le Guitté Club de Daara Jolof, DJ Mac ... En écoutant cette chanson, le titre de l'album revêt tout son sens, car Abdou Guitté place sous le sceau de la reconnaissance et de l'amitié ce sixième album solo.

« Africa » : sans conteste ma chanson préférée de l'album. Africa est un vibrant hommage à la terre-mère, cette terre qui a vu naître quantité de héros, valeureux hommes qui ont versé leur sang pour que les générations futures puissent vivre en paix. Cette terre, que beaucoup nous envient, réclamant à cor et à cris un bout de cette Afrique violée et spoliée. La Zambie, le Botswana, Madagascar, la Guinée, la Mauritanie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Ouganda, l'Erythrée, la Gambie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, autant de territoires qui ne font qu'un, au nom de cette cause qui est à nous tous Africains, la nôtre.

J'espère que cette chanson sera la prochaine à faire l'objet d'un clip. Abdou Guitté si tu me lis ...

« Seen Doom » : Abdou Guitté Seck n'a pas usurpé son surnom d'enfant chéri de Saint-Louis. Car depuis qu'il a entamé sa carrière, il ne cesse de clamer haut et fort son appartenance à la ville qui l'a vu naître et grandir, à savoir Saint-Louis du Sénégal, ville séculaire, connue et reconnue pour avoir enfanté des hommes et femmes de culture. A l'image du titre « Ndioukeul », « Seen Doom » est une chanson de remerciement et d'hommage aux amis, parents et souteneurs de la première heure, qui ont accompagné les premiers pas de l'enfant de Saint-Louis, qui sollicite leurs prières, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui font partie des dignes fils de cette ville centenaire ...

« Coono aduna » : toujours dans l'optique du « ndioukeul », l'artiste reprend ici une chanson qui l'a propulsé au-devant de la scène, en l'occurrence « Coono aduna ». Dieu que j'aimais cette chanson ! Je me rappelle que je passais tout mon temps à la chanter à tue-tête, indisposant tout le monde autour de moi.

La vie ne nous fait aucun cadeau. Pour peu que l'on s'accommode des cadeaux qu'elle nous a faits et qu'on dorme sur nos lauriers, Dieu a la faculté de tout nous retirer en un claquement de doigts. Une superbe leçon de vie !

Cette version de « Coono aduna », un peu plus rythmée que la première, n'est pas pour me déplaire.

« Hypocrisie » : en éveilleur des consciences, l'artiste pointe du doigt, dans ce morceau, l'un des maux qui gangrènent la société : l'hypocrisie. Tant de relations, aussi bien amicales qu'amoureuses, volent en éclats à cause de l'hypocrisie qui les sous-tendent. Chaque être devrait revoir son comportement et faire preuve de sincérité en toute occasion.

« Lo geumoul boulko digglé »

« Lo amoul boulko saalé »

« Lo xamoul boulko wakh »

« Nitt dafay mandou »

Tout est dit ...

« Mbalit mi » : que l'on soit d'accord ou pas, certaines de nos villes, et en particulier Dakar, croulent sous les ordures. Il n'est pas rare de voir un passant jeter nonchalamment épluchure de banane, emballage ou cracher dans la rue, au vu et au su de tous. Ce comportement est devenu si banal que pour peu que l'on s'en offusque, on passe pour fou ; alors que la salubrité devrait être l'affaire de tous.

J'espère que la présentation de l'album titre par titre vous donnera envie de vous le procurer. L'on sent le travail accompli par l'artiste pour nous concocter un album de qualité. Sans jeter de pierre à quiconque, mais le « mbalax » assourdissant a fini par coloniser nos oreilles et nous ne prêtons plus attention aux projets bien ficelés.

De plus, au moment du lancement de l'album, Abdou Guitté et son staff ont innové en commercialisant l'opus sous forme de clé USB. Dans une époque où les CD se vendent de moins en moins, car le digital a pris la place, cette volonté de se moderniser n'est pas pour déplaire. Reste plus qu'à lui souhaiter de faire une campagne promotionnelle à la hauteur de l'excellence de son nouvel album !

Bon vent l'artiste !