Sénégal: Le colonel Moumar Guèye présente deux de ses ouvrages à Saint-Louis, le 9 septembre prochain

Le colonel Moumar Guèye, un ingénieur des Eaux-et-forêts à la retraite, a déjà publié plusieurs autres ouvrages dont "L'arbre et la vie", "Mon combat contre l'arbitraire", "Itinéraire de Saint-Louis", "Racines de fidélité". Ce retraité spécialisé en agroforesterie et développement international a également à son actif un roman, intitulé "La malédiction de Raabi".

La première de ces deux publications "a le mérite d'avoir mis en exergue les usages variés et l'utilité multiple de l'arbre", à grand renfort d'illustrations en couleur, estime son préfacier, l'ancien directeur général de l'Organisation des Nations unis pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Jacques Diouf. Il se destine de cette manière "aux enfants et aux adultes", ajoute-t-il.

Les présentations de ces deux ouvrages seront assurées par le professeur Banda Fall et son homologue Abib Kébé. "L'arbre est la vie" sera introduit par le premier, M. Kébé devant présenter "L'eau source de paix et de sécurité".

Dakar — Le colonel Moumar Guèye va présenter deux de ses ouvrages, "L'arbre est la vie" et "L'eau source de paix et de sécurité", le samedi 9 septembre, à Saint-Louis, a annoncé l'auteur écrivain dans un message transmis à l'APS.

