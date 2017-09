Après l'audition suivie de la libération de l'insulteur public, le sieur Assane Diouf expulsé des Etats-Unis d'Amérique pour séjour irrégulier, le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, a démenti toute implication de l'Etat dans le rapatriement de l'« insulteur public du Net » comme dans sa libération par la justice sénégalaise qui « a décidé en toute souveraineté ».

Interpellé par la Rfm sur la libération d'Assane Diouf fraîchement rapatrié des Usa pour séjour illégal et cueilli à sa descente d'avion par la police pour audition, le ministre Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement, a déclaré que « c'est une décision souveraine de notre justice qui, dans sa phase d'investigation, a retenu le principe de le libérer ». Aussi, considérant « le cycle infernal d'interventions intempestives sur la dernière période constituées d'insultes à travers les médias sociaux, il a estimé que des injures ne peuvent pas constituer une liberté d'opinion ; même si la Constitution garantit la liberté d'expression ». Aussi, « il faut arrêter le cycle par lequel, à chaque fois qu'il y a des déviants, on réclame la clémence ou l'indulgence du chef de l'Etat. Il faut qu'on assume ce que l'on fait », a-t-il affirmé. Selon lui, l'Etat n'hésitera pas à sévir contre les discours et les comportements déviants. Il faut qu'on assume ce que l'on fait et quand il faut sévir, l'Etat sévira et ne tremblera pas », a-t-il fait savoir.

Quid de l'intervention supposée de l'Etat pour son rapatriement pour apologie du terrorisme et autres injures qu'il proférait sur Facebook et sa libération après son audition par la Brigade des affaires générales de la police nationale sur injonction du président Macky Sall qui n'aurait jamais attaché de l'intérêt aux attaques de l'insulteur du Web et aurait donné des directives formelles pour arrêter la machine judiciaire? Seydou Guèye s'est voulu formel et ferme en balayant toutes ces accusations. « C'est méconnaître le système américain qui est un système de droit et de liberté », dit-il. Non sans préciser que « tous ceux qui connaissent les conditions de séjour et de régularité de la migration dans les pays d'accueil, dès lors que certaines conditions ne sont pas remplies, un migrant peut être soumis à une procédure d'expulsion ». Et on oublie, à travers le cas du sieur Assane Diouf, d'évoquer la situation des autres Sénégalais qui ont pris le même vol et qui ont été ramenés ici dans leur pays d'origine pour les mêmes raisons », a-t-il conclu.

Rapatrié des Etats-Unis en même temps que 16 autres Sénégalais, Assane Diouf a été cueilli ce mercredi puis auditionné par la Dic plus de dix heures le lendemain jeudi à son arrivée au Sénégal, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.