Sénégal: Madina Gounass (Vélingara) - 4 mois après l'incendie, des blessures toujours ouvertes

Le 12 avril dernier, le Daaka (lieu de retraite spirituelle) de Madina Gounass a été la proie d'un gigantesque incendie qui a fait une trentaine de morts en plus des dégâts matériels conséquents. Quatre mois plus tard, une équipe du « Soleil » est retournée sur les lieux du sinistre.

Daaka de Madina Gounass, 12 avril 2017. Le soleil est au zénith. La période est caniculaire. Il n'empêche, l'endroit baigne dans la ferveur religieuse. Il grouille de monde. Les pèlerins sont venus de partout. Depuis quatre jours, lecture du Coran, panégyriques à l'honneur du Prophète (Psl) et prières rythment ce haut lieu de retraite spirituelle située en pleine brousse à dix kilomètres de Madina Gounass.

A 14 heures, l'appel du muezzin invite à la prière. Les pèlerins quittent leur logis en paille (Daaka) et se dirigent vers la grande esplanade située en face de la résidence du khalife général qui fait office de lieu de prière. Soudain, une rumeur s'élève. Un ange passe. Le temps que les gens comprennent ce qui arrive, une épaisse fumée a fini de tapir le ciel au-dessus des centaines de huttes en paille. Le Daaka de Madina Gounass vient de prendre feu.

Très vite, un gigantesque brasier se forme. La vitesse de propagation est fulgurante. L'épais écran de fumée noire bloque toute visibilité. Des centaines de personnes se retrouvent coincées. Certains réussissent à échapper aux flammes, mais pour des dizaines d'autres personnes, il est trop tard. Le feu les rattrape dans leur folle course pour la survie. Arbres et véhicules s'embrasent comme de gigantesques torches. Des fûts de carburant entreposés sur le chantier d'un forage en construction explosent. Les flammes giclent et créent d'autres foyers. Face à la multiplication des foyers, l'intervention des sapeurs-pompiers en devient ingrate.

Un travail de Sisyphe. Les pare-feu installés quelques jours plus tôt ainsi que les deux seules bouches d'incendie dont dispose le site ne peuvent arrêter les flammes. Le bilan matériel et humain est lourd : une trentaine de morts et des dizaines de blessés, une dizaine de véhicules et de motos calcinés, une cinquantaine de bêtes (moutons, bœufs, ânes, chevaux, chèvres etc.) carbonisés. Le Daaka de Madina Gounass vient de connaître son incendie le plus meurtrier depuis le début de sa célébration en 1942. « Par le passé, des incendies ont eu à ravager le Dakka, mais de cette ampleur-là, jamais », confie Seydou Bâ, maire de Madina Gounass et président du Comité d'organisation du Daaka depuis sept ans.

Quatre mois plus tard, retour sur les lieux du sinistre. En cette période de saison des pluies, la route goudronnée qui y mène, droite comme une règle et sans accotements, est bordée de hautes herbes. Sur le bas-côté, comme sur l'autre versant de la colline qui domine le site du Daaka, des ouvriers s'affairent à la construction de deux forages. Ces infrastructures hydrauliques sont financées respectivement par la Sde et par l'Office des forages ruraux (Ofor). Sur le site de Daaka, dame nature a retrouvé des couleurs. Le panorama offre un tapis herbacé et de jeunes pousses de maïs qui s'étendent à perte de vue. Mais aussi touffue soit-elle, la végétation ne couvre pas toutes les séquelles de l'incendie ravageur. Les stigmates restent visibles et donnent une idée de l'ampleur des dégâts. L'odeur du brûlé taquine les narines. Sous nos pas prudents, le sol est encore jonché de débris de toutes sortes. Au milieu de cette verdure, des arbres effeuillés bon pour le charbon de bois tendent ce qui leur reste de branches calcinées vers le ciel. Ils cohabitent avec des carcasses de véhicules envahies par les hautes herbes alors qu'une partie de la route bitumée a fondu comme beurre au soleil. Au pied d'un château d'eau, des piles d'exemplaires du Coran à moitié consumés sont entassés. A l'évidence, le Daaka de Madina aura du mal à panser ses plaies. La cicatrisation prendra du temps.

Négligences, mauvaise organisation... Un cocktail incendiaire

Le sinistre bruit des sirènes des ambulances conduisant les morts et les blessés à l'hôpital résonnent encore dans la tête de Mansour Sy, membre du comité d'organisation du Daaka de Madina Gounass.

Bâti en armoire à glace, épaules larges, Mansour Sy, membre du comité d'organisation du Daaka de Madina Gounass, n'est pas pourtant du genre à s'attendrir, mais, ce jour-là, l'ampleur de l'incendie a eu raison de son sang-froid. « Le feu s'est propagé tellement vite que nous sommes restés sonnés. C'était la débandade. On voyait des gens mourir sans pouvoir intervenir. Sur le coup, nous avons enregistré 16 morts et plusieurs perdus de vue. C'était triste », explique-t-il après être longuement revenu sur les circonstances du drame.

Selon lui, le feu, d'origine accidentelle, serait parti du Daaka de Agnam Goli. Trois garçons faisaient du thé pour leur père parti à la mosquée. Concentrés sur leur smartphone, ils ont oublié de surveiller le breuvage qui mijotait sur le gaz. Brusquement, un coup de vent balaya les lieux, la bouteille de gaz se renversa et les flammes embrasèrent la hutte en paille. « En moins de dix minutes, le feu s'est complètement déchaîné sur l'herbe sèche et le vent aidant. Il n'a pas fait de victimes là où il s'est déclaré, mais plus loin. Il a surpris des gens qui voulaient sauver leurs affaires et ceux qui, dans le mouvement de foule, sont tombés et n'ont pas pu se relever à temps», poursuit Mansour Sy. Ce qui a rendu le travail des sapeurs-pompiers encore plus difficile, c'est que le feu a embrasé la zone où se trouvaient les forages. Ces infrastructures hydrauliques étaient prises au piège. « Les forages étaient inaccessibles à cause des flammes donc les sapeurs-pompiers ne pouvaient plus s'approvisionner en eau. C'est ce qui explique le manque d'eau», souligne le maire Seydou Bâ.

Au-delà de la main accidentelle de l'homme, l'incendie du Daaka de Madina Gounass est la résultante d'une « mauvaise organisation », déclare, sans gants, l'édile de la localité. N'y allant pas avec la queue de la louche, Seydou Bâ pointe des « négligences » de la part des autorités, des pèlerins et des organisateurs. Niché en pleine brousse, le Daaka se déroule dans un environnement et à une période de l'année où le tapis herbacé est sec. A part le bâtiment où réside le gardien et le petit hameau d'El Ilm d'une vingtaine d'habitants où le fondateur de Medina Mouhamadou Gounass Thierno Seydou Bâ a passé quelques nuits sur le chemin qui l'a conduit vers la découverte de ce lieu de retraite spirituelle, le site du Daaka qui s'étale sur 322 ha est inhabité. Les milliers de pèlerins qui s'y rendent s'abritent pendant toute la durée du pèlerinage (une dizaine de jours) dans des abris en paille. Les délégations venues de toutes les contrées du Sénégal et de l'étranger occupent, chacune, un espace bien délimité appelé « Daaka ». Ses membres y résident et y cuisinent dans un méli-mélo qui ne permet pas une intervention efficace et rapide des sapeurs-pompiers en cas de sinistre. En effet, sur le site, la moindre inadvertance peut causer un incendie. D'ailleurs, le dernier enregistré, avant celui du 12 avril dernier, date de 2007 avec, à la clé, deux morts. « Le site n'est pas bien aménagé. Les allées entre les Daakas sont exiguës. L'Etat doit nous aider à bien compartimenter l'espace, à élargir les allées, les pistes, les routes et à remplacer les huttes par des bâches et des tentes », suggère Elhadji Sané, Secrétaire général de l'Association des usagers de forage (Asufor) de Madina Gounass dont le grand-père s'est gravement brulé dans l'incendie.

La modernisation du site en question

Elhadji Sané touche là du doigt un problème que l'on évoque depuis des années mais qui reste à l'état de proposition : la modernisation du site du Daaka de Madina Gounass. A quelque chose malheur étant bon, le maire de la commune, Seydou Bâ, estime que le drame doit être mis à profit pour moderniser, pour de bon, le site qui, chaque année, draine de plus en plus de pèlerins. Hélas, il y a des réticences de certains dignitaires religieux de Madina Gounass qui pensent que la modernisation enlèverait à cette manifestation religieuse son essence et sa substance. Une position que le maire ne manque pas de dénoncer. « Les temps changent, il faut s'adapter. On ne peut pas continuer à être dans l'informel. L'Etat est prêt à nous aider, laissons-le nous aider », lance-t-il d'une voix exaspérée. Car, comme dans toutes les cités religieuses, certains intérêts privés font un intense lobbying pour préserver leur business juteux, si l'on en croit le maire. En effet, certaines huttes sont commercialisées à prix d'or, surtout celles qui sont proches des zones de forte affluence. « Ces logis coûtent entre 200.000 et 400.000 Fcfa. Dans la partie appelée Dubaï, les prix montent jusqu'à 500.000 Fcfa. Ces gens-là ne veulent pas entendre parler de modernisation car cela signifierait l'installation de bâches et de tentes », ajoute Seydou Bâ. Il est d'autant plus outré que depuis des années sa proposition de morcellement et de lotissement du site du Daaka à raison d'un hectare par compartiment comme à Mina à la Mecque, est systématiquement rejetée. « La pression et les pesanteurs sont telles que c'est même difficile parfois pour l'Etat d'intervenir. Il faut que chacun reste à sa place », martèle-t-il. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, il préconise de confier la gestion du site au génie militaire comme l'avait laissé entendre le chef de l'Etat lors de son déplacement à Madina Gounass pour présenter ses condoléances. Les autorités religieuses de Madina Gounass l'entendront-elles de cette oreille ?

Par Maguette NDONG, El Hadj Ibrahima THIAM (textes) et Ndèye Seyni SAMB (photos)