Sénégal: Préparatifs de la Tabaski - De l'ambiance au marché légumes de Thiaroye

A quelques jours de la tabaski, l'ambiance est déjà festive au marché légumes de Thiaroye. Les denrées sont disponibles en quantité suffisante et les clients sont nombreux à venir s'en procurer. Les commerçants se frottent ainsi les mains.

Difficile de se déplacer tellement les va-et-vient de marchands ambulants et autres sèment le désordre. On marche en se frottant aux autres. Des clients se disputent les denrées. Les marchandages qui ne finissent pas. Telle est l'ambiance qui règne au marché Thiaroye, à quelques jours de la Tabaski. Ce grand marché où les prix sont réputés plus abordables qu'ailleurs, déborde de monde.

D'un côté, les vendeurs de légumes frais comme les poivron, salade, tomate, persil chinois, concombre, betterave, de l'autre, ceux de l'oignon, de l'ail et de la pomme de terre. A l'exception de cette dernière qui se fait un peu rare, toutes les denrées sont disponibles à une quantité suffisante, selon les vendeurs.

Serigne Falilou Mbaye est vendeur en gros au marché, plus précisément au parc à oignon. Assis à côté d'une bascule, il liste les prix des marchandises. « Pour l'oignon, le sac de 25 kg est à 8.500FCfa, la pomme de terre 13.000 FCfa et l'ail 7.500 FCfa le carton », assure-t-il. Il est aussitôt interrompu par une dame l'interpellant pour acheter une moitié de sac d'oignon. « Non mère, ici on ne vend pas en détail ». répond-il. « Si je pouvais avoir quelqu'un avec qui partager le sac, ce serait mieux. Les prix en détail sont exorbitants », se désole-elle, tout en continuant de faire des va-et-vient dans le parc dans l'espoir de trouver une solution pour se procurer de l'oignon.

Beaucoup de ménagères de la banlieue se rabattent sur ce marché pour se ravitailler pour la fête. Assise sous une toile, Binetou Ndiaye, dans son grand boubou « khartoum » vert, prend une pause au moment où sa fille marchande avec un vendeur d'oignon. Elle a quitté la zone de captage pour venir au marché Thiaroye car les prix sont plus abordables, pense-t-elle. Mais avec la chaleur qui sévit et les bousculades, elle semble incapable de continuer ses courses.

Risque de rupture de la pomme de terre

La pomme de terre risque d'être en rupture pendant la Tabaski. Au marché Thiaroye, elle est déjà devenue rare et les prix augmentent. Le sac de 25 kg est à 13.000 FCfa. Le peu qu'on trouve dans le parc est importé du Maroc. La production locale étant déjà épuisée. Selon Mor Ndiaye, vendeur au marché depuis plus de 30 ans, à ce rythme, beaucoup de Sénégalais ne pourront pas s'approvisionner pour la fête.

Du côté des vendeurs d'ail, l'ambiance est sereine. Le produit est disponible et en quantité suffisante pour couvrir la fête. Le carton qui coûtait, il y a quelque mois, 22.000 FCfa est maintenant à 7.500 FCfa. Ce qui fait que les prix en détail comme en gros ont baissé. Pour les commerçants, cela est dû à l'ouverture, par l'État, de l'importation de l'oignon qui facilite celle de l'ail en même temps. Les prix et la disponibilité dépendent de ceux de l'oignon car les importations des deux produits sont liées.

Une présentation soignée

Chez les vendeurs tabliers, les légumes frais et autres épices sont bien présentées. Poivrons vert, jaune, rouge, salades, tomates fraiches, persils chinois, concombres, betteraves ornent les décors. Ces légumes sont utilisés pour accompagner la sauce pendant les fêtes et surtout pour la décoration. « Le goût seulement ne suffit pas, la présentation aussi compte. Il faut une bonne décoration pour aiguiser l'appétit », soutient Ngoné Faye, vendeuse de légumes. Assise derrière son tablier sous un parasol, elle s'occupe à éplucher certaines légumes pour mieux les adapter à la décoration. « J'épluche les oignons avant de les ranger sur la table pour bien attirer les clients. La marchandise doit être bien présentée. L'apparence compte beaucoup », affirme-t-elle, tout en poursuivant la discussion avec sa voisine. La façon dont sont rangées les marchandises sur le tablier semble justifier cette assertion. Elles sont arrangées de manière à décorer la place avec les différentes couleurs de poivrons et autres légumes.

Cependant, au carrefour du marché, un fait inhabituel suscite la curiosité des passants. Une camionnette transformée en podium de danse. Un Dj avec sa chaine en musique assure l'animation. Un groupe de femmes rivalise sur la scène. C'est un grand concours de danse organisé par les distributeurs des bouillons « Jongué », dit-on. Les meilleures danseuses seront récompensées par une marmite toute neuve remplie de ses produits. Les femmes sont invitées à confirmer leur talent en « lembal » pour remporter les prix.