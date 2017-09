Sénégal: Kolda - L'imam Ratib plaide en faveur des personnes sinistrées

"Le respect de la parole donnée (...) devient de plus en plus bafoué dans notre société, si un élu promet de porter la voix des populations à l'Assemblée nationale, il doit intégrer cette promesse faite", a déclaré l'imam Tall.

L'imam ratib de Kolda intervenait en présence du gouverneur Ousmane Kane et du maire Abdoulaye Baldé, par ailleurs ministre de l'Environnement et du Développement durable.

"Nous avons eu un hivernage pluvieux, occasionnant des dégâts" et plusieurs personnes sinistrées, "il faut plus de solidarité pour soutenir les personnes dans cette situation. Je demande au gouvernement de venir en aide à ces familles", a dit l'imam dans son sermon prononcé lors de la fête de la Tabaski.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.