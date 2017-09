Ile Maurice: Mare-Chicose - Là où le temps s'est arrêté

Autre problème rencontré par les habitants de cette région: ils ne savent toujours pas à qui appartient le terrain sur lequel ils habitent. «Il y a plusieurs années déjà, une dame de la région nous avait fait comprendre que cette parcelle de terrain lui appartenait. Si nous voulions en devenir propriétaire, il fallait lui donner pas moins de Rs 75 000. Nous avons fait des quêtes et nous avons réussi à réunir cette somme et la lui avons donnée.»

Les problèmes, ils en ont à la pelle. Le plus sérieux demeure celui du transport. «Les transports en commun ne viennent pas jusqu'à chez nous. Ils empruntent une autre route. Du coup, nous devons appeler des taxis pour nos déplacements.» Mais comme le souligne Giantee Motee, la pension qu'elle perçoit est souvent insuffisante pour le mois. «Kot pou trouv sa larzan-la!» Souffrant de problème de vue, la vieille dame doit souvent se rendre à Moka ou à l'hôpital. «On dirait que les autorités ne se soucient plus de nous.»

Toutefois, ce qui l'a vraiment surpris, c'est le fait que les autorités lui ont fait comprendre que ces habitants ont signé une lettre dans laquelle ils auraient fait part de leur envie de ne pas quitter les lieux. «Ce qui est totalement faux», s'indigne Sawan Motee. «Quand je leur ai demandé où se trouvaient ces papiers, je n'ai jamais eu de réponse et l'on ne nous a plus jamais contactés.»

Sawan Motee n'en peut plus. Depuis sa naissance, il ne connaît que cette terre. Mais ce qui l'agace le plus, c'est le manque de considération des autorités à leur égard. Des démarches, il en a fait des tonnes. «On est allé rencontrer les ministres de l'ancien gouvernement. Puis, ceux actuellement au pouvoir, toujours sans aucun résultat.»

«Atansion ou glisé» sont les premiers mots de Jankee Mungroo. Cette dernière, née Motee, est l'une des oubliées de la région. Repoussant un chien errant, elle vient dans notre direction. Dès qu'elle parle de sa région, sa voix devient cassante et des larmes perlent au ses yeux. «Avant nous vivions bien ici... » Justement, pour cet «avant», il faut remonter à plus d'une trentaine d'années. Avant l'introduction du centre d'enfouissement.

