Ile Maurice: Au n°10 - Le MMM et le MSM pourraient mener la vie dure à Ramgoolam

Il n'a pas encore confirmé sa candidature dans la circonscription n°10 (Grande-Rivière-Sud-Est- Montagne-Blanche).

Mais déjà les différents opposants de Navin Ramgoolam dans l'arène politique, notamment des candidats probables du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Mouvement socialiste militant (MSM), comptent lui mener la vie dure sur le terrain.

Selon un sympathisant du MMM, le leader des rouges devra justifier ses nombreuses décisions et inactions lors de son dernier mandat à la tête du gouvernement. Parmi elles, dit notre interlocuteur, le projet d'une route entre l'Est et le Sud, en passant par la vallée de Ferney, qui serait tombé aux oubliettes à cause de Navin Ramgoolam. «Une telle route aurait permis aux habitants de l'Est d'avoir un raccourci et de rallier cette région à l'aéroport plus facilement.»

Il cite aussi le projet de front de mer de Grande-Rivière-Sud-Est. «Paul Bérenger, alors Premier ministre, avait donné son feu vert pour aller de l'avant. Mais Navin Ramgoolam l'a fait capoter.» D'ajouter que le projet d'un passage piétonnier au débarcadère de Trou-d'Eau-Douce a aussi subi le même sort sous le règne du Parti travailliste.