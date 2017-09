Congo-Brazzaville: Évaluation de l'alliance MP-Palu - Le parti d'Antoine Gizenga se réjouit de la réponse du chef de l'État

Cette formation politique espère, par cet acte visant à évaluer et revoir l'alliance entre la majorité présidentielle et le Parti lumumbiste, à la construction dans un avenir proche de la gauche congolaise.

Dans un document signé le 1er septembre par le secrétaire permanent et porte-parole du Parti lumumbiste unifié (Palu), Gizenga Luigi, ce dernier est content de la réaction du président de la République à la lettre de leur secrétaire général et chef du parti en rapport avec les relations entre la majorité populaire (MP) et cette formation politique.

À en croire ce document, le chef de l'État aurait répondu favorablement à la lettre faisant office de l'ultimatum de trois jours que le secrétaire général et chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga, lui avait adressée. « Il a accepté l'évaluation de l'alliance avec le Palu en vue de sa révision », est-il noté dans ce document. Gizenga Luigi espère, par cet acte, à la construction dans un avenir proche de la gauche congolaise.

Il est, en effet, rappelé que le Palu avait dernièrement exprimé son mécontentement sur la gestion des ambitions par la majorité au pouvoir avec laquelle il a signé une alliance. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était les dernières élections des gouverneurs des provinces où Floribert Luboto, candidat du Palu au gouvernorat de la province du Kwilu, a été devancé par l'indépendant Bala-Bala Kasongo. Mécontent, le parti d'Antoine Gizenga s'était dit prêt à demander à tous ses membres de quitter les institutions et mettre ainsi fin au mariage avec la MP pilotée par le PPRD.

C'est donc pour se retrouver autour d'une table, évoquer cette situation et revoir, si besoin en était, les clauses de cette entente, que le Palu a adressé au chef de l'État, Joseph Kabila, en tant qu'autorité morale de la MP et de cette alliance avec le Palu, un ultimatum de trois jours prenant effet à partir du 28 août. Pour le Palu, cette rencontre devrait réparer les préjudices causés ou carrément remettre en cause l'alliance qu'il a jugée ne répondant plus aux objectifs fixés depuis 2006, de garder les acquis de la démocratie en consolidant la gauche congolaise. La réponse du chef de l'État rencontre donc, dans ce sens, les aspirations du Palu, qui refuse de servir de « marchepied » et qui pense, par cette évaluation, recouvrer ses « droits » rognés au fil des jours par l'usure du temps, en vue de permettre aux drapeaux du PPRD et autres partis de la MP ainsi que celui du Palu de continuer à flotter ensemble.