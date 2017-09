Congo-Brazzaville: Les musulmans fêtent la Tabaski sous le signe du partage

Des milliers de musulmans du Congo ont célébré, le 1er septembre à Brazzaville, la "grande fête", la plus importante de l'islam après le Ramadan, communément appelée Tabaski traduite par "la Fête du sacrifice" en Français.

À Brazzaville, les musulmans habillés de leurs plus beaux bazins brodés ou soutanes se sont régroupés pour la prière collective au Stade Saint-Denis où l'imam supérieur en service à la mosquée roi Fayçal, Kiam Hamidou, a égorgé, un mouton dans le cadre du rituel musulman, lié à la commémoration. Selon l'histoire, la Tabaski commémore l'asservissement d'Abraham à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël.

Dans sa prêche, l'imam a longuement évoqué aux musulmans l'amour, le partage, la paix et expliqué le sens du sacrifice pour rappeler le sens de la Tabaski et le devoir de toute la communauté musulmane envers le créateur. Il a aussi rappelé aux fidèles, la confiance que l'homme doit avoir à l'égard de Dieu.

La fête de la Tabaski, comme de coutume, a également une dimension sociale et humaniste. Elle est non seulement un simple événement religieux mais aussi une occasion pour se rencontrer avec la famille et les proches. C'est un moment de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. L'imam de la mosquée Haoussa, située à Poto-Poto, Oumarou Mokonzi, a pour sa part indiqué : « C'est une fête sans exception. Ceux qui ne cohabitent pas avec les musulmans doivent se sentir aussi impliqués par cette fête car ils peuvent boire et manger ensemble ou en communauté ».

Très joyeux, Cheik Dramé, un Sénégalais établi au Congo depuis plus de trente ans s'est réjoui de la Tabaski : « J'ai jugé nécessaire d'acheter un gros mouton de près de 200.000 FCFA, car j'ai une grande famille sans compter les frères ».

La Tabaski réunit en grande partie à Brazzaville la communauté musulmane du Congo, constituée des Congolais qui se sont convertis à l'Islam et de ressortissants de l'Afrique de l'ouest qui, sont très nombreux dans les petits métiers ainsi que dans le secteur informel.

Rappelons que la Tabaski c'est à la fois, la fin et le début de la nouvelle année musulmane qui est consacrée en mémoire du sacrifice que Dieu avait demandé à Abraham de faire. Dans les pays arabes et maghrébins, on l'appelle aïd al adha mais dans d'autres pays musulmans comme au Mali, en Gambie, au Sénégal et au Tchad cette fête religieuse est aussi appelée Tabaski. Rien ne diffère, si ce n'est le nom. D'ailleurs pour connaitre la date du Tabaski 2017, c'est la vision oculaire de la nouvelle lune qui est préconisée.