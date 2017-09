Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2017-2018 - La Fondation Ngudianza distribue des kits scolaires à Kinshasa

Ces kits donnés aux enfants de la capitale congolaise comprennent des cartables, des cahiers, des stylos, des lattes, etc. Ce geste vise à soulager la charge des parents pour une reprise des classes sans trop de difficultés aux bénéficiaires.

La Fondation Ngudianza (FN) conduite par Néfertiti Ngudianza Bayokisa Kisula a procédé, le 2 septembre, dans la salle de la paroisse Saint-Alphonse de la commune de Matete, en collaboration avec le Collectif des associations pour le bien-être de l'enfant et de la famille (CABEF), à la distribution des kits scolaires aux enfants de cette municipalité en âge de scolarité. L'opération menée à Matete vient après celle de Lemba tenue la veille et avant celles prévues à Limete et à Kisenso. Dans la première commune, plus de 300 enfants ont bénéficié de ces kits et à Matete plus de deux cents.

Pour la présidente de cette association, Néfertiti Ngudianza, cet acte qui vient du fond de son cœur vise à facilité l'éducation à ces enfants qui constituent l'avenir du pays et de toute l'humanité. Exprimant sa joie de voir les parents accompagner leurs enfants pour cette campagne, M Néfertiti Ngudianza, qui pense ainsi accomplir une recommandation de Dieu et de la nature en aidant les autres, a noté que son geste se justifie par la volonté de voir des enfants être encadrés comme elle et les autres parents l'ont été pour devenir des personnes sur qui l'humanité peut compter. Sa joie a été aussi grande, a-t-il dit, en voyant le sourire sur le visage de chaque enfant bénéficiaire ainsi que le soulagement des parents dont la tâche pour la rentrée scolaire 2017-2018 a été allégée.

Une porte ouverte

Profitant de cette occasion pour sensibiliser les parents à scolariser, encadrer et élever leurs progénitures, Me Néfertiti Ngundianza a rappelé à ces derniers que le geste posé doit être vu comme une porte ouverte, les conseillant à ne pas désespérer devant chaque situation qui pouvait leur arriver. « Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. L'avenir dépend des actes posés aujourd'hui. Que chacun sache se lever pour ces enfants. Et le souhait est que ces enfants, à leur tour, puissent suivre cet exemple », a-t-elle dit. Aux enfants bénéficiaires et à tous les enfants de Kinshasa, de la RDC et du monde, la présidente de la FN leur a demandé de ne pas négliger les études ou la formation. « Tout commence par les études ou la formation. Allez de l'avant, travaillez et réussissez », leur a-t-elle dit.

Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur du Comité local de développement de Matete, M. Kudia, a noté la joie de recevoir cette fondation sur le sol matetois. Tout en saluant le souci de cette fondation da faciliter la rentrée scolaire et l'éducation des enfants de Matete, il a souhaité la continuité de ces genres d'action pour le développement de la population. Il a également assuré la FN du soutien du comité qu'il coordonne.

Une surprise pour les bénéficiaires

Tous les parents des enfants bénéficiaires ont exprimé leur surprise devant ce geste de la Fondation Ngudianza. Ils ne pensaient pas, ont-ils dit, avoir en mains un colis d'aussi grande importance. Mais, pour eux, l'important ce n'est pas le contenu mais le geste. C'est donc pour dire merci à la fondation donatrice et à sa présidente qu'en retour, une botte de feuilles de manioc et tous les ingrédients pour sa préparation ont été remis à Mme Néfertiti Ngundianza, en plus de la prière dite par un enfant bénéficiaire dans laquelle elle a demandé à Dieu de bénir la donatrice et les fruits de ses mains. En cherchant à donner une explication à ce geste, l'une de membres du Comité de développement de Matete est allée la trouver dans le nom de l'initiatrice de la FN, Ngudianza, qui signifie la « maman du monde ». Pour elle donc, Me Néfertiti Ngudianza agit en mère.

La FN, note-t-on, fondée à l'initiative de Me Néfertiti Ngundianza, a comme membre « des femmes et des hommes congolais et étrangers épris de la volonté d'Agir pour contribuer ensemble à l'épanouissement de l'être humain, afin d'aller plus loin dans cette quête du bien-être pour le peuple congolais ».

S'appuyant sur la devise de cette ASBL qui est «Ensemble, nous irons loin », l'initiatrice de cette œuvre caritative, Me Néfertiti Ngundianza, a rappelé : « Lorsque quelqu'un monte seul, le poids de ceux qui reste en bas l'attire vers le bas. Mais lorsqu'il monte avec les autres, leurs efforts pourront aider à relever ceux qui sont restés en bas ». C'est pourquoi, a-t-elle soutenu, sa fondation appelle à une union d'efforts pour relever le niveau de la population et de tout le pays. « En observant l'environnement socio-économique dans notre pays, l'on se rend compte que le vécu quotidien du peuple congolais s'est détérioré depuis les deux dernières décennies. Pour des raisons d'origines diverses, allant de la conjoncture économique difficile, en passant par l'effondrement du tissu économique ou par l'inversion des valeurs, l'on arrive à observer des écarts sociaux qui ne cessent de se creuser. Dans ces conditions, les obligations les plus simples pour les parents, les professeurs, les époux, bref pour le citoyen, deviennent un combat qui se vit au jour le jour. Face à un tableau aussi triste et sombre, une seule attitude est recommandée : Agir », a conseillé Me Néfertiti Ngudianza.