Congo-Brazzaville: Fonds vert - Le secteur privé congolais invité à se mobiliser

Ces investissements d'envergure et des flux financiers appropriés ne devraient pas être seulement consentis par des pouvoirs publics et le secteur privé.

« J'invite le secteur privé national à saisir cette occasion pour explorer et saisir les différentes opportunités qui s'offrent à lui, dans le cadre de ce mécanisme financier, afin de monter des projets vertueux et éligibles », a lancé le directeur de cabinet du ministre de tutelle, Pierre Taty.

Pour permettre aux acteurs dudit secteur de savoir davantage sur les critères d'éligibilité, la taille et le contenu des projets susceptibles d'être financés par ce fonds, le ministère de l'Economie forestière et du développement durable a organisé, le 1er septembre à Brazzaville, un atelier de sensibilisation.

Le secteur privé congolais dans toute sa diversité est appelé à monter des projets éligibles et porteurs de croissance verte, afin de bénéficier des prêts et garanties bancaires qu'offre le Fonds vert pour le climat .

