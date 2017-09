Ile Maurice: Élections générales - Navin Ramgoolam une menace pour Pravind Jugnauth ?

Le directeur général et le directeur de l'information par intérim de la Mauritius Broadcasting… Plus »

Dans l'éventualité que cette tactique fasse monter la mayonnaise, le Premier ministre devrait enclencher les procédures pour des élections générales anticipées avant octobre 2018. Dans le cercle proche du leader du MSM, on estime que le Privy Council pourrait donner son verdict à n'importe quel moment à partir de cette date et il serait préférable pour Pravind Jugnauth de se présenter devant l'électorat avant cette échéance. Ils craignent un jugement défavorable, qui pourrait plomber davantage le parti soleil. Cependant, au sein du MSM, on ne veut pas parler d'élections anticipées. «Le leader ne nous en a pas parlé. Il est toujours question de terminer notre mandat», déclare un membre du BP.

Dans l'entourage du Premier ministre, l'on affirme qu'aussitôt que le bureau du Directeur des poursuites publiques aura déposé des charges formelles contre Navin Ramgoolam, Pravind Jugnauth ainsi que les autres membres du MSM, devraient s'activer sur le terrain pour l'affaiblir. «Il est fort possible qu'il y aura plus d'une charge contre lui. Ce sera un bon argument pour dissuader le peuple de suivre Navin Ramgoolam», déclare notre interlocuteur. L'idée, dit-il, c'est aussi de mettre à mal le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) ou le Mouvement militant mauricien (MMM), qui seraient tentés de conclure une alliance avec le PTr. «Le MSM pourrait ainsi s'allier avec l'un des deux partis», ajoute notre interlocuteur.

