Sénégal: Tambacounda - L'imam de la Grande mosquée met en garde contre la médisance

Tout honneur, titre ou responsabilité que l'on obtient grâce à Dieu dans cette vie que ce soit les postes de président, gouverneur, maire, conseiller, vous sera retiré un jour et confié à quelqu'un d'autre, a-t-il dit. Il a relevé que "l'essentiel pour tout leader est de bien assumer sa responsabilité. Beaucoup de responsables étaient là, mais ils sont partis et ont été remplacés par d'autres".

"Les mauvaises paroles détruisent d'abord leur propre auteur", a-t-il dit, indiquant qu'en les proférant l'"on perd l'estime des gens et on s'attire la colère divine". "Arrêtons de salir la réputation de nos frères musulmans", a-t-il poursuivi.

Dans un discours appelant à la paix des cœurs et des esprits, la base de tout succès, l'imam à appelé les musulmans à bien surveiller leur langue, et à ne pas verser dans la médisance à l'endroit de leurs frères.

L'imam Agne avait dirigé la prière de l'Aïd à la grande mosquée sise au quartier Dépôt, devant plusieurs personnalités politiques, administratives et locales, dont le ministre de la Justice Sidiki Kaba, le gouverneur Elhadji Bouya Amar, le président du conseil départemental Sina Cissokho, etc.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.