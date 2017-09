Ile Maurice: Saurabh Thakur - «La NCG a un rôle important à jouer pour endiguer le trafic de drogue»

interview

Après deux ans à la tête de la NCG et une extension de six mois, vous tirez votre révérence. Pourquoi ne pas renouveler votre contrat ?

(Rires). J'ai déjà bénéficié d'une extension de six mois. J'aime beaucoup cette île. C'est avec tristesse que je quitte Maurice. Mais il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre.

Quel est votre sentiment aujourd'hui de quitter votre poste et le pays qui vous a accueilli ?

Je suis satisfait du progrès de la NCG en deux ans et demi. Le département n'est plus comme il était. Il y a eu l'intégration de plusieurs ressources, notamment le Barracuda et le nouveau Dornier. Nous avons augmenté nos ressources humaines, avec plusieurs jeunes recrues. Avec toutes ses ressources à sa disposition, la garde-côte nationale devrait pouvoir faire face aux défis maritimes qui se présenteront.

Parlez-vous de la lutte contre le trafic de drogue ?

En effet. La directive du gouvernement est de mettre fin au trafic de drogue. La NCG a une place importante pour endiguer ce trafic, qui se fait souvent par voie maritime. D'ailleurs, lors de la mise à l'eau officielle du CGS Valiant, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a affirmé que la NCG doit être la première ligne de défense dans la lutte contre ce fléau.

Comment évaluez-vous vos années à la tête de la NCG ?

Quand je suis arrivé, j'ai hérité d'un certain nombre de projets qui étaient faits à moitié. Ceux-là ont été complétés. Il y en a toutefois qui restent, notamment le projet Trident. Je suis sûr que dans les années à venir, la NCG se dotera de nouvelles infrastructures. Ce qui permettra d'amarrer les patrouilleurs de la NCG et d'entretenir et de réparer des bateaux.

Un conseil à votre successeur ?

Je l'ai déjà mis au courant des projets en cours à la NCG. Je lui ai dit de demander conseil au commissaire de police de temps en temps.