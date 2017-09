Ile Maurice: La Butte et Barkly - «Bann memb loposition pé met difé... », dit Sinatambou

Le ministre n'a également pas été tendre envers la famille Rujubali qui ne souhaite pas quitter sa maison. «1 sel fami pé poz problem. Zot viv dan ilégalité lor sa térin-là, kan mem sa linn rod bail. Le 17 out ti dir li ki li ena 14 zour pu li alé», a-t-il expliqué. Il affirme que plus de Rs 37 millions ont été déboursées pour compenser les familles touchées par toute cette affaire, y compris les Rujubali.

Selon le porte-parole du gouvernement, ces vives altercations entre les forces de l'ordre et les habitants de ces deux régions sont l'œuvre des membres de l'opposition. «Sa montré iresponsabilité bann memb loposition. Zot ale labas, zot ale met difé. Zot pé fer tou pu sabot sa prozé-là. Zot mem ki pé kré tension sosial», a soutenu Etienne Sinatambou. Et d'ajouter que «c'est une tentative de récupération politique».

