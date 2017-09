Congo-Brazzaville: Arts plastiques - La 6ème édition du Riac s'ouvre à Brazzaville

À titre de rappel, Les ateliers Sahm sont un centre pour l'art, la recherche et le partage des savoirs. Ils sont créés en septembre 2012, à Brazzaville (en République du Congo) par l'artiste et écrivaine congolaise Bill Kouelany, sa directrice artistique.

Plusieurs artistes choisis par « Appel à candidatures », sur des médias, seront formés au siège social du centre d'art contemporain Les ateliers Sahm, situé à la case C326 OCH du quartier La Glacière, à Bacongo, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. Les workshops seront les suivants : la peinture, la critique d'art, la vidéo et la photo d'art, la performance et une communication sur le marché de l'art. Les jeunes artistes seront encadrés par des experts.

Durant trois semaines, soit du 1er au 23 septembre, les ateliers Sahm présentent leur rendez-vous annuel de la Rencontre internationale de l'art contemporain (Riac). Cette sixième édition qui se tient sur le thème « Je te présente ma ville », aura deux parrains : l'administratrice-maire de l'arrondissement 2 Bacongo, Simone Loubienga, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France auprès de la République du Congo, Bertrand Cochery.

