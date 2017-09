Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (National 1)

France, 5e journée, 3e division

Sans Fernand Mayembo, retenu en sélection, Grenoble concède par la première défaite de la saison à Créteil (0-2).

Avranches et Blanstel Koussalouka, titulaire, s'inclinent à Pau (0-2).

Sans Galcot Youlou Loufoukou et Kévin Mondziaou Zinga, Cholet chute face à Consolat (0-1).

Sans Christopher Missilou, absent de la feuille de match, l'Entente-Sannois-Saint-Gratien bat Les Herbiers (1-0).

Boulogne et Béziers partagent les points (1-1). Sans Randi Goteni, arrivé la veille et non retenu dans le groupe biterrois.

Au classement, le GF 38 reste avec 10 points, comme ses 3 premiers poursuivants, dont l'ESSG, 4e. Avec 8 points, Béziers est 6e, devant Laval, 9e avec 7 points et un match en retard, et Cholet (10e avec 7 points). Avec 4 points et un match en retard (à jouer cet après-midi à Laval), Dunkerque est 13e, tandis qu'Avranches ferme la marche avec 1 petit point.