Kenya: Election annulée au Kenya - Surprise et embarras de la communauté internationale

Quant à la mission du centre Carter, dirigée par l'américain John Kerry et la Sénégalaise, Aminata Touré, elle se défend en faisant valoir que la décision de la Cour suprême est « focalisée sur les problèmes de transmission des résultats et non sur le processus de vote et de décompte des voix ».

« Tout processus électoral peut être amélioré et nous continuerons à soutenir les institutions du Kenya dans ce travail important ». Voilà la teneur d'une déclaration cosignée vendredi par 24 ambassadeurs étrangers, dont l'américain, le britannique et le français. Rappelons qu'Emmanuel Macron avait félicité Uhuru Kenyatta pour sa victoire dès le 13 août.

Si toutes les déclarations publiées vendredi 1er septembre insistent sur la nécessité d'un nouveau scrutin transparent, crédible et pacifique au Kenya, elles cachent mal l'embarras de certaines chancelleries et surtout des missions d'observations internationales après l'annulation de l'élection présidentielle du 8 août par la Cour suprême.

