Burkina Faso: Un douanier tué dans une attaque contre une gendarmerie

Cette attaque est la dernière d'une série contre les gendarmeries, les commissariats de police et des positions des forces antiterroristes burkinabè stationnées dans le nord du pays. Depuis 2015, le Burkina Faso fait l'objet d'attaques récurrentes de la part de groupes terroristes. Le pays a subi plus d'une vingtaine d'attaques qui se sont soldées par plusieurs morts. Les groupes terroristes basés dans le Sahel font régulièrement des incursions en territoire burkinabè.

Il était environ 21h30 jeudi 31 août lorsque six assaillants à bord de trois motos ont attaqué le poste de gendarmerie de Djibasso. Les échanges de tirs avec les gendarmes ont duré une trentaine de minutes. Un douanier, assis non loin de là, a été tué par une balle. Trois motos de gendarme ont été incendiées, avant que les assaillants ne soient repoussés en direction de Kouna, en territoire malien, a précisé Alfred Ouanré, haut commissaire de la Kossi, une des 45 préfectures du Burkina.

