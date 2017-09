Congo-Kinshasa: La Cenco veut un audit «citoyen» du fichier électoral

L'un des objectifs d'une mission d'observation électorale, c'est de donner de plus en plus de crédibilité à une opération. L'observation électorale au Congo doit être considérée comme un outil de pacification.

De son côté, l'Eglise catholique du Congo, qui depuis les premières élections libres dans le pays en 2016 s'est dotée d'une mission d'observation électorale, a bien noté des irrégularités, notamment l'enrôlement de personnes non éligibles, comme les mineurs. Tous ses constats ont d'ores et déjà été transmis à la commission électorale.

Même en tenant compte de cette surinscription, voire des déplacements de population, difficile de justifier de tels écarts. Dans le Sankuru, par exemple, il n'y a que 21 000 déplacés du Kasaï selon l'ONU. Alors comment expliquer un accroissement de plus de 60 % du corps électoral entre 2011 et 2017 ? Ces dernières semaines, ce taux d'enregistrement aurait même encore augmenté pour atteindre les 180 %. La découverte de 1 560 cartes d'électeurs sur le secrétaire particulier d'un ministre qui revenait il y a quelques jours du Sankuru ne fait que renforcer cette inquiétude.

Alors certes d'abord, il y a toujours un écart entre les données sorties des centres d'enrôlement et les chiffres présentés, après nettoyage et dédoublonnage, lors de la publication du fichier électoral.

Plus de 60 % d'électeurs supplémentaires dans la province du Sankuru ou dans certains territoires de l'ex-province du Katanga. Alors que des voix s'élèvent pour contester ces chiffres, la commission électorale, mise en cause, assure elle que c'est trop tôt pour en tirer une quelconque conclusion.

En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale a annoncé un audit «citoyen» du fichier électoral après les premières contestations formulées par l'opposition. L'enrôlement des électeurs n'est pas encore tout à fait terminé. Les opérations dans les provinces du Kasaï Central et du Kasaï devraient débuter la semaine prochaine, selon la Céni. Mais le Rassemblement de l'opposition s'est procuré les chiffres du nombre d'électeurs, circonscription par circonscription, et a constaté des accroissements qu'il juge anormaux.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.