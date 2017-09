Ile Maurice: Octogénaire tuée à Brisée-Verdière - «Le couple se disputait souvent... »

Et une de plus... Le nombre de victimes d'accidents de la route continue à grimper. Noored Mamode Coonja, un… Plus »

Pierre et Andrea Bentegac, un couple sans enfant, se sont unis il y a une vingtaine d'années. Andrea, une ex-enseignante, avait quitté Maurice il y a plus de 50 ans pour se rendre en France. Elle avait alors fait la connaissance de Pierre. Après dix ans, le couple avait décidé de s'installer à Maurice.

Les vêtements de Pierre Bentegac étaient maculés de sang. Il a été conduit à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, et placé sous surveillance policière. Les éléments de la Criminal Investigation Division de la division Est attendront qu'il se remette pour procéder à son interrogatoire. Entre-temps, des techniciens du Forensic Science Laboratory et du Scene of Crime Office ont prélevé des empreintes à des fins d'analyse.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.