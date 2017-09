Madagascar: Ambiance de plus en plus morose

opinion

Les semaines s'écoulent de la même manière. Les jours passent avec leur cortège de tragédies et ces derniers temps, les citoyens les ont ressentis encore plus douloureusement.

Les accidents mortels sur les routes nationales, les attaques à main armée meurtrières et les agressions en pleine rue se sont succédé à un rythme effréné. L'explosion qui a endommagé la citerne de carburant de l'usine thermique de la Jirama à Ambohimanambola a fait craindre le pire. L'incendie qui a ravagé le quartier d'Andravoahangy-Mascar, avant-hier soir, a provoqué une véritable panique chez les riverains. C'est aujourd'hui un certain mal de vivre auquel les Malgaches doivent s'habituer. Ils ne peuvent pas se tourner vers ceux qui les gouvernent et qui montrent leur impuissance devant une situation leur échappant.

Les propos qui leur sont adressés sont lénifiants, mais rien n'est fait pour remédier à la situation. Dans ce contexte, les discours des hommes politiques paraissent totalement inappropriés. L'élection présidentielle qui est en vue les pousse à parler de leurs réalisations et à promettre monts et merveilles pour l'avenir. Le chef de l'Etat est le premier à le faire lors de ses déplacements en province. Son concurrent direct, l'ancien président Marc Ravalomanana, préfère s'approcher de sa base pour réveiller une certaine nostalgie. La gestion de l'Etat se déroule sans surprise. Le remaniement gouvernemental s'est fait à minima et la liste des membres du CFM a été accueillie par l'opinion plutôt fraîchement.

Sur le plan international, ce sont les impacts de l'ouragan, devenu tempête tropical Harvey qui focalisent l'attention des médias du monde entier. Les habitants de Houston au Texas ont vu leurs maisons inondées et sont devenus des sinistrés. Les Américains se sont mobilisés pour leur venir en aide. Les dégâts se chiffrent à plusieurs de milliards de dollars. Le président Donald Trump a annoncé qu'il offrait un million de dollars de sa fortune personnelle pour la reconstruction de la ville. La Louisiane est à présent sur la trajectoire d'Harvey. La situation politique au Venezuela semble avoir été reléguée au second plan et pourtant, le régime du président Maduro a encore durci sa position vis-à-vis de l'opposition. Au Moyen- Orient, Daech perd ses derniers bastions et recule devant les armées irakienne et syrienne.

En France, les vacances sont terminées et le gouvernement est entré dans le vif du sujet, en dévoilant le contenu des ordonnances sur la loi portant réforme du code du travail. L'affaire a été judicieusement menée, aucune indiscrétion n'ayant permis de connaître à l'avance des points précis. La méthode Macron se dévoile de plus en plus. La longue interview accordée au magazine Le Point montre qu'il est décidé à ne rien lâcher et à mener jusqu'au bout les réformes promises. Plus près de nous, sur le continent africain, c'est du Kenya qu'est parvenue une nouvelle réjouissante. La Cour suprême a annulé les récentes élections présidentielles. Elle a donné raison au candidat de l'opposition qui a contesté la victoire du président sortant, l'accusant de fraudes massives.

Ainsi va le monde. Les tracas de la vie quotidienne nous semblent bien pénibles et c'est un véritable fardeau qui nous empêche de nous épanouir. L'insécurité et les difficultés matérielles nous ont fait perdre notre joie de vivre. Cependant, Madagascar et ses habitants ne sont pas plus mal lotis que ceux qui endurent les souffrances de la guerre ou ont été victimes des catastrophes naturelles. La situation n'est pas désespérée malgré une ambiance de plus en plus morose.