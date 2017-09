Madagascar: Ecosystème marin - Les mangroves à l'honneur durant ce mois de septembre

Madagascar concentre la plus grande superficie de mangroves de l'Océan Indien occidental, à raison de 330.000 ha. L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) les mettra à l'honneur durant l'évènement « IRD-70 ans de coopération scientifique à Madagascar » ; dont le point focal se déroulera à Mahajanga du 11 au 20 septembre.

Mahajanga a été choisi en raison de sa situation privilégiée en matière de mangroves. La Cité des Fleurs se trouve en effet en plein cœur de la plus grande mangrove de l'Ile Rouge. Deux évènements scientifiques de dimension régionale y seront donc organisés. D'une part, l'Ecole thématique régionale francophone « DYnamique et GEstion de la Mangrove dans les îles de l'Océan Indien occidental » (DYGEM) du 11 au 16 septembre.

Cette école DYGEM se tiendra sur Katsepy, plus précisément dans la nouvelle aire protégée d'Antrema, classée récemment site Ramsar (zone humide d'importance internationale). D'autre part, le premier Colloque régional francophone « Les mangroves des îles de l'Océan Indien occidental : dynamiques, pressions, gestions (MOIO) » du 18 au 20 septembre ; qui se tiendra dans la capitale du Boeny.

Objectifs. Ces deux évènements convergent tous vers un objectif global, une mobilisation massive autour de l'importance des mangroves, autant du point de vue social, qu'écologique et économique. Une frange humaine non négligeable dépend en effet des « ala honko », bien que leur perception de cette importance et de cette dépendance soit encore confuse. De plus d'un point de vue écologique, les mangroves contribuent largement à la lutte contre le changement climatique et la sauvegarde de l'écosystème du littoral.

Par ailleurs d'un point de vue économique, les mangroves représentent un point d'attraction majeur de l'éco-tourisme ; en plus d'être un lieu privilégié de reproduction pour les crevettes et les crabes, des ressources halieutiques à fort rendement économique. L'école DYGEM, comme le colloque MOIO feront intervenir les meilleurs experts dans le domaine des mangroves et d'autres domaines scientifiques corollaires, mais aussi de jeunes universitaires de niveau avancé, des communicateurs, des leaders publics et des opérateurs économiques, pour une approche transversale et un impact plus conséquent.