Congo-Brazzaville: Musique - La sœur Belle Agniélé en tournage des clips de l'album "Le temps de l'esprit vol 2 la grande grâce »

L'album qui jusque-là, n'était disponible qu'en deux formats, CD cristal appelé format européen et CD en carton dit CD Afrique, aura bientôt ses supports vidéo. La sœur Belle Agniélé et son groupe Le Rocher des Âges sont à la phase finale des tournages des clips. La première partie a été tournée à Kinshasa avec la maison 3 points. Sept clips y ont été tournés à savoir : Au nom de Jésus (en français et lingala) ; l'Agneau immolé (en français) ; Je t'aime Jésus (en français). Il n'y a que toi (en français) ; Yésu olembi biso te ; Mosungi (en lingala) ; Ma prophétie s'accomplira (français). Les quatre autres clips qui restent seront tournés à Brazzaville avec Harris Okombi.

