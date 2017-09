Congo-Brazzaville/Ghana: Eliminatoires Coupe du monde Russie 2018 - Les Diables rouges tiennent en échec les Blacks stars

Après ce but, les Diables rouges ont fait le dos rond grâce à notamment sa solidité défensive. La paire Mayembo-Beranger Itoua expérimentée pour ce match a su neutraliser deux joueurs vedettes des Blacks stars notamment André Ayew et Gyan. Ces joueurs sur lesquels les Blacks stars comptaient pour se relancer ont manqué d'inspiration avant d'être vite remplacés. Barel Mouko a été, lui aussi, dans le coup. Le portier des Diables rouges a sorti un arrêt à la 37e minute sur la frappe de Thomas Partey.

Dans cette campagne, les jeux sont presque déjà faits pour les Diables rouges. Au terme de la troisième journée des qualifications, la position du onze national congolais n'a pas du tout changé. Les Diables rouges restent derniers du groupe E avec un petit point. L'Ouganda (7 points) a pris la tête du groupe après sa victoire sur ses installations (1-0) devant l'Egypte, deuxième avec six points. Le Ghana garde une fragile troisième place avec seulement deux points soit un de plus que le Congo.

