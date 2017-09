Tunisie/Congo-Kinshasa: Mondial Russie 2018 - la Tunisie bat la RDC en troisième journée

Battus en troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 par les Aigles de Carthage de la Tunisie, les Léopards qui perdent en conséquence leur première place du groupe sont obligés de remporter le match de la quatrième journée à Kinshasa, le 5 septembre, pour se relancer.

C'est la première défaite des Léopards de la RDC depuis la fin de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Les fauves RD-congolais de football ont été battus, le 1er septembre, au stade Radès de Tunis par les Aigles de Carthage de la Tunisie par la marque d'un but à deux. C'était en troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde dont la phase finale aura lieu en 2018 en Russie. Pour cette rencontre, le sélectionneur Florent Ibenge a dû faire avec les absences du défenseur central Marcel Tisserand, le milieu offensif Neeskens Kebano, forfaits pour blessure. Ainsi, Matampi Vumi Ley a gardé les perches, avec devant lui une défense composé de Jordan Ikoko à droite et Djo Issama Mpeko à gauche. Gabriel Zakuani a eu à ses côtés dans la charnière centrale Merveille Bope. Padou Bompunga de l'AS V.Club et Chancel Mbemba se sont occupés de la récupération au milieu de terrain, derrière Gaël Kakuta dans le rôle d'organisateur de jeu. Firmin Mubele à droite, Junior Kabananga à droite et Cédric Bakambu ont formé le trio offensif des Léopards.

Florent Ibenge a donc décidé de laisser sur le banc des remplaçants Paul-José Mpoku ainsi que Jacques Maghoma qui est entré en deuxième période et Rémy Mulumba. Le sélectionneur Maaloul de la Tunisie a pour sa part fait confiance à un groupe assez inédit, composé de nouveaux joueurs pour pallier les absences de taille, surtout celles du défenseur Aymen Abdenour qui vient de signer à Marseille, et d'Akaichi. Le onze de départ des Tunsiens s'est composé du gardien de but Mathlouthi et, dans le champ, Bedoui, S. Ben Youssef, Meriah, Maaloul, Chaalali, Ben Amor, F. Ben Youssef, Sliti, Msakni et Khenissi. Les Aigles de Carthage ont été les maîtres du jeu, accaparant le ballon. Les Léopards ont toutefois été, à quelques moments de la première période, assez dangereux avec une frappe cadrée de Chancel Mbemba ou encore une superbe balle arrêtée de Gaël Kakuta détournée par le gardien de but tunisien. Mais la possession de balle des Aigles de Carthage a payé, avec l'ouverture de score à la 18e minute sur penalty. Djo Issama Mpeko a fauché Ben Youssef dans la surface de réparation et la sanction a été exécutée par Meriah à la 18e minute. Après ce but, les Léopards ont remonté leur bloc-équipe pour accentuer la pression sur l'adversaire porteur du ballon. Et à la 43e minute, sur un centre de Gaël Kakuta détourné par un défenseur tunisien, Cédric Bakambu a surgi pour prolonger de la tête le cuir dans les buts dégarnis des Aigles de Carthage. C'est le premier but encaissé par la Tunisie depuis le début des éliminatoires du Mondial Russie 2018.

Un but partout, c'était le score à la fin de la première période. Mais les Tunisiens ont rapidement repris l'avance au tableau d'affichage, avec le but de Chaalali à la 47e minute, concluant un mouvement de M'Sekni, face à une défense un peu absente des Léopards. Ensuite, l'on a assisté un jeu débridé, en dépit de la possession de balle des Tunisiens. Ce deuxième but a visiblement atteint le moral des joueurs de Florent Ibenge qui n'ont plus été assez réactifs. Les entrées sur l'aire de jeu du stade Radès de Benik Afobe à la place de Firmin Mubele, de Glody Ngonda Muzinga (première apparition l'arrière gauche de V.Club avec les Léopards A en match officiel) à la place de Jordan Ikoko, et de Jacques Maghoma à celle de Gaël Kakuta n'ont pas rehaussé le jeu des Léopards restés apathiques jusque à la fin de la partie. La quatrième journée va se jouer le 5 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Florent Ibenge qui a vu jouer les Aigles de Carthage qui arborent un nouveau visage avec des nouveaux joueurs disposer des clés pour aller les trois importants points d'une victoire qui remettra les Léopards sur la voie de la qualification.

À l'issue de l'autre match de ce groupe éliminatoire, la Guinée a de justesse battu la Libye à Conakry par trois buts à deux. Ayant mené jusqu'à deux buts à zéro, le Syli national a encaissé coup sur coup deux buts, avant qu'Alseny Bangoura ne vienne inscrire le but de la victoire dans les temps additionnels de la partie. Avant la quatrième journée, la Tunisie est première avec neuf points, devant la RDC qui compte six points. La Guinée a grappillé ses trois premiers points, alors que la Libye n'a engrangé le moindre point en trois rencontres.

Dans d'autres rencontres des éliminatoires, l'on note la surprenante victoire de l'Ouganda sur l'Égypte (1-0), le match à égalité mémorable du Congo Brazzaville à Accra face au Ghana (1-1) avec les buts de Thievy Bifouma pour les Diables rouges et l'égalisation de Thomas Partey de l'Athletico Madrid à la 87e minute. Le Nigeria a laminé le Cameroun par quatre buts à zéro, le très large succès du Maroc sur le Mali (6-0), la victoire du Cap-Vert sur l'Afrique du Sud (2-1), etc.