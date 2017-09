Afrique: ONU - Donald Trump prévoit de peser de tout son poids pour parvenir aux réformes

Le président américain, Donald Trump, entend prendre une initiative en septembre pour pousser l'ONU à se réformer. Une réunion de haut niveau se tiendra le 18 du mois en cours pour tenter d'engager des réformes de l'organisation, a indiqué un diplomate.

Dans cette perspective, une déclaration politique, destinée à être endossée ce jour-là par le plus grand nombre, à la veille du début officiel de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement est déjà prête. Ce document qui comprend dix affirmations et engagements, vise à soutenir le processus de réformes déjà engagé par Antonio Guterres, afin de rendre « plus efficace et performante » une organisation souvent taxée de lourdeurs administratives trop coûteuses. C'est pour cela que Donald Trump l'a qualifiée en 2016 de « club » aimant « avoir du bon temps ».

Le projet de texte souligne la nécessité de réduire les duplications et les redondances au sein des différentes instances relevant de l'ONU. Il insiste sur la nécessité pour le secrétaire général des Nations unies d'arriver à des « changements concrets » dans le système onusien pour une meilleure adéquation de son travail dans les domaines humanitaire, de développement et de la paix.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui fait des réformes de l'organisation l'une de ses priorités, a prévu de son côté de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies des rapports sur une meilleure gestion des effectifs. Il y est fait également allusion à une coordination accrue des instances chargées du développement et une approche plus transversale des domaines de la paix et la sécurité.

La prochaine Assemblée générale de l'ONU sera la première du genre pour Donald Trump comme pour son homologue français, Emmanuel Macron, ainsi que pour Antonio Guterres dans ses fonctions de nouveau secrétaire général des Nations unies.

Notons que les Etats-Unis sont le premier contributeur financier à l'ONU, en assurant 28,5% de son budget d'opérations de paix estimé à 7,3 milliards de dollars et 22% de son budget de fonctionnement qui atteint 5,4 milliards de dollars.